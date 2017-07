Tradegate-Aktienkurs TAKKT-Aktie:

20,146 EUR -1,67% (24.07.2017, 17:04)



ISIN TAKKT-Aktie:

DE0007446007



WKN TAKKT-Aktie:

744600



Ticker-Symbol TAKKT-Aktie:

TTK



Kurzprofil TAKKT AG:



TAKKT (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 200.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Einzelhandel sowie den Gastronomie- und Hotelmarkt.



Die TAKKT-Gruppe beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter und hat weltweit knapp drei Millionen Kunden. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. (24.07.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TAKKT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thomas Maul von der DZ BANK:Thomas Maul, Aktienanalyst der DZ BANK, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse vor Zahlen den fairen Wert für die Aktie des Büroausstatters TAKKT AG (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK).Kalendarische Effekte sollten das Wachstum des Unternehmens in Q2 gedämpft haben, so der Analyst. Er habe seine Gewinnschätzungen reduziert und sehe vor allem mit Blick auf den Brexit oder eine mögliche Einführung von Importzöllen in den USA weitere Abwärtsrisiken. Längerfristig verspreche er sich durch die Digitalisierung des Geschäftsmodells jedoch eine nachhaltige Verbesserung des Wachstumsprofils. Es sei im Aktienkurs aber seiner Meinung nach bereits weitgehend eingepreist.Thomas Maul, Aktienanalyst der DZ BANK, hat den fairen Wert für die TAKKT-Aktie von 22,50 auf 21,00 Euro reduziert und sein Votum bei "halten" belassen. (Analyse vom 24.07.2017)XETRA-Aktienkurs TAKKT-Aktie:20,17 EUR -1,32% (24.07.2017, 17:35)