Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die TAG versteht sich als langfristiger Bestandshalter und bewirtschaftet deutschlandweit über rund 80.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen. Der Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der langfristigen Vermietung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Dort wird attraktiver Wohnraum unter der Wohnmarke TAG Wohnen zu günstigen Preisen angeboten. (10.05.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) von 24,40 auf 25 Euro.Im ersten Quartal 2021 habe sich die Verbesserung der Mieterlöse und des Verkaufsergebnisses in einem deutlichen Anstieg des operativen Ergebnisses (FFO) widergespiegelt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Managementprognose für das Gesamtjahr 2021 sei angesichts der guten Geschäftsentwicklung im Auftaktquartal bestätigt worden.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die TAG Immobilien-Aktie mit dem neuen Kursziel 25 Euro (alt: 24,40 Euro). (Analyse vom 10.05.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "TAG Immobilien AG": Keine vorhanden.Börsenplätze TAG Immobilien-Aktie: