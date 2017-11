XETRA-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

15,36 EUR +2,50% (07.11.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

15,359 EUR +2,81% (07.11.2017, 18:51)



ISIN TAG Immobilien-Aktie:

DE0008303504



WKN TAG Immobilien-Aktie:

830350



Ticker Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TEG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TAGOF



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) fungiert als Holding eines diversifizierten Immobilienkonzerns, dessen Aktivitäten sowohl den Wohn- und Gewerbeimmobilienbereich wie auch den kompletten Dienstleistungssektor umfassen. Der Fokus der Gesellschaft liegt dabei auf dem deutschen Immobilienmarkt und hier vor allem auf Metropolregionen wie Hamburg, Berlin, München, Leipzig und Nordrhein-Westfalen. Auf Bestandshaltung und Asset Management ausgerichtet, realisiert der Konzern Wertsteigerungspotenziale innerhalb des Portfolios. (07.11.2017/ac/a/d)



Essen (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) von "halten" auf "verkaufen" herab.TAG Immobilien habe im dritten Quartal 2017 die Nettomieterlöse um 12% auf 63,5 Mio. Euro gesteigert. Der FFO I (operatives Ergebnis nach Zinsen und Steuern) sei um 36% auf 33,9 Mio. Euro gesprungen. Der Net Asset Value (NAV)/Aktie sei kaum verändert bei 11,85 Euro gewesen (Q2/17: 11,65 Euro). Der Verschuldungsgrad sei stabil bei 57% gewesen.Der im August erhöhte Ausblick für 2017 sei bestätigt worden. So erwarte TAG einen Anstieg des FFO I auf 119 bis 121 Mio. Euro (2016: 97 Mio. Euro) sowie einen FFO/Aktie von 82 Cents. Die Dividende/Aktie solle 62 Cents (2016: 57 Cents) erreichen. Zudem habe TAG Ziele für 2018 bekannt gegeben. Demnach solle der FFO 135 bis 137 Mio. Euro (+13% ggü. 2017) bzw. 93 Cents/Aktie erreichen. Für das Geschäftsjahr 2018 solle eine Dividende/Aktie von 70 Cents gezahlt werden.Im dritten Quartal hätten sich die Trends aus dem Halbjahr fortgesetzt. Wohnungszukäufe, der Abbau des im Branchenvergleich hohen Leerstands (Q3: 5,3%, 2016: 6,1%) und Mietsteigerungen hätten zu gestiegenen Mieterlösen geführt. Der FFO habe zudem von Kostensenkungen und niedrigeren durchschnittlichen Finanzierungskosten profitiert. Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden und dürfte in Anbetracht der Neunmonatszahlen problemlos erreichbar sein. Da die oben beschriebenen Trends anhalten würden, habe das Management Visibilität und daher erstmals einen Ausblick für 2018 gegeben. Demzufolge würden im kommenden Jahr weiterhin zweistellige Zuwachsraten erwartet.Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, stuft die TAG Immobilien-Aktie daher von "halten" auf "verkaufen" herab. Auslöser für eine Kurskorrektur könnte ein Anstieg der Kapitalmarktrenditen sein. (Analyse vom 07.11.2017)Börsenplätze TAG Immobilien-Aktie: