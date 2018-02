Die TAG Immobilien-Aktie ist schon seit Jahren unser Favorit bei den Immobilienaktien, mit einer Dividendenrendite von über 4% ist das Papier weiterhin interessant, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 28.02.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TAG Immobilien-Aktie:



Xetra-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

15,58 EUR -1,27% (28.02.2018, 10:28)



Tradegate-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

15,55 EUR -0,92% (28.02.2018, 10:41)



ISIN TAG Immobilien-Aktie:

DE0008303504



WKN TAG Immobilien-Aktie:

830350



Ticker Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TEG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TAGOF



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die TAG versteht sich als langfristiger Bestandshalter und bewirtschaftet deutschlandweit über rund 80.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen. Der Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der langfristigen Vermietung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Dort wird attraktiver Wohnraum unter der Wohnmarke TAG Wohnen zu günstigen Preisen angeboten. (28.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie des Immobilienkonzerns TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) mit einer Dividendenrendite von über 4% weiterhin interessant.Auf das im MDAX-notierte Immobilienunternehmen sei Verlass. Die Hamburger hätten ein robustes Zahlenwerk für das Jahr 2017 präsentiert. Nach vorläufigen Zahlen hätten die Mieterlöse von 275 auf 293 Mio. Euro expandiert. Die Leerstandsquote des Gesamtportfolios habe sich per Ende Dezember 2017 auf 5,8% gegenüber 6,5% im Vorjahr reduziert. Bei den Wohneinheiten habe die Quote sogar bei unter 5% gelegen.Der Gewinn vor Steuern sei von knapp 247 auf fast 397 Mio. Euro geklettert. Dieser Anstieg habe, neben der positiven operativen Entwicklung und den reduzierten Finanzierungskosten, auch aus Bewertungsgewinnen des Immobilienportfolios resultiert, die sich im Gesamtjahr, vor Berücksichtigung der Umstellung der Bewertung auf den vollständigen Abzug von Transaktionskosten, auf gut 550 Mio. Euro belaufen hätten. Die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten hätten sich im Jahr 2017 von 3,15% auf nunmehr 2,34% reduziert.Insgesamt habe das Immobilienportfolio der TAG Immobilien AG im Jahr 2017 um rund 14% aufgewertet. Das Portfolio des Unternehmens bestehe derzeit aus rund 83.000 Wohnungen. Wie CFO Martin Thiel den Experten im Hintergrundgespräch mitgeteilt habe, lägen über 70% des Bestandes im Osten von Deutschland. "Unser Portfolio entwickelt sich erfreulich. Die wirtschaftliche Entwicklung in der von uns bewirtschafteten Regionen ist weiterhin positiv und die Bewertung des Portfolios ist nach wie vor eher konservativ", so Thiel.Der FFO des Jahres 2017 sei um 31% auf über 127 Mio. Euro oder 87 Cent je Aktie gestiegen. Prognostiziert habe TAG ein Niveau zwischen 119 und 121 Mio. Euro. Am Erfolg der Entwicklung würden die Aktionäre partizipieren. Die Dividende solle sich anstatt auf 62 nunmehr auf 65 Cent je Aktie belaufen. Rund 75% des FFO würden ausgeschüttet oder 14% mehr als im Vorjahr."Wir werden auch weiterhin kleinere Bestände zu sehr attraktiven Preisen verkaufen und schauen uns stets nach Objekten um, die wir günstig kaufen können". In die Konsolidierung der Immobilienbranche wolle sich TAG nicht aktiv einmischen. "Wir haben strikte Kriterien für Käufe. Daran halten wir uns. Sollte es dennoch eine Möglichkeit für eine größere Übernahme von Wohneinheiten geben oder auch ein gesamtes Unternehmen, sind wir dafür offen", erkläre Thiel. Gleichwohl könnte natürlich TAG selbst zum Übernahmekandidaten werden. "Eine Übernahme von TAG erscheint mir im Moment jedoch nicht sehr naheliegend. Wir sehen derzeit nur, dass sich der eine oder andere Wettbewerber von Wohnimmobilien im Osten Deutschlands trennt, also von Beständen in Regionen, in denen wir selbst gerne dazukaufen. Aus dieser Richtung ist daher eine Übernahme von TAG eher unwahrscheinlich."TAG Immobilien sei ein großer Profiteur der Niedrigzinspolitik. Die geringeren Aufwendungen für Zinsen seien in der Vergangenheit ein Treiber des FFO gewesen. Positive Effekte werde es daraus noch in 2018 geben. Die Verbindlichkeiten gegenüber Banken lägen bei rund 2 Mrd. Euro und werden im Schnitt zu 2,24% verzinst. Bei neuen Refinanzierungen kämen die Hamburger auf Zinssätze zwischen 1,7 und 1,9%. Die Anleihe 2013/2018 habe noch ein Restvolumen von 191 Mio. Euro und werde mit über 5% verzinst. Sie werde im August 2018 fällig und entsprechend zurückbezahlt. Eine weitere Anleihe habe ein Volumen von 125 Mio. Euro und werde mit 3,75% verzinst. Sie laufe bis Mitte 2020. Optional sei hier ein frühzeitiges Rückkaufangebot an die Inhaber dieser Anleihe möglich. Neu auferlegt worden sei im Jahre 2017 eine Wandelanleihe mit einem Volumen von 262 Mio. Euro zu einem sehr günstigen Zinssatz von 0,625%. Sie sei wandelbar in Aktien bei Kursen von 17,93 Euro und laufe bis 2022.Insgesamt stehe die Finanzierung auf günstigen Beinen. Die wesentlichen Ergebnistreiber aus Zinseffekten lägen indes in der Vergangenheit. Künftige Ergebnistreiber seien beispielsweise Mietpreiserhöhungen, die laut Thiel weiterhin darstellbar seien sowie die weitere Reduzierung der Leerstandsquote, die sich 2018 fortsetzen solle. Negative Auswirkungen der Mietpreisbremse durch die vermutlich neue Große Koalition sehe der CFO nicht. "Wir sehen aus dem Koalitionspapier keine Nachteile für uns". Neue Erlösströme wolle TAG aus dem Servicegeschäft für die eigenen Immobilien einfahren. Die Umsätze in diesen Bereichen würden schon stetig anziehen und sollten ausgebaut werden. Das spare auch Kosten, da TAG beispielsweise auf eigene Handwerker zurückgreifen könne. Über Services wie zum Beispiel Energie- und Multimediaverträge könne das Unternehmen große Mengen abnehmen und den Mietern günstige Konditionen anbieten und dabei noch eine Marge machen.