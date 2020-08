Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Systemair:



Systemair AB (ISIN: SE0002133975, WKN: A0M28W, Ticker-Symbol: 52S) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das sich mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Lüftungsprodukten und -lösungen beschäftigt. Die Produkte werden unter den Marken Systemair, Fantech, Frico und VEAB vertrieben. Systemair umfasst hauptsächlich Lüftungsprodukte wie Ventilatoren, Lüftungsprodukte, Kühler und Lüftungsgeräte; Fantech entwickelt, entwirft und vermarktet Lösungen für Wohn- und Geschäftshäuser in Nordamerika; Frico konzentriert sich auf Luftschleier und Heizprodukte, und VEAB konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Heizprodukten für Lüftungssysteme, bewegliche und stationäre Ventilatorheizungen sowie Entfeuchtungssysteme.



Das Unternehmen ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Nordamerika, Südamerika, dem Mittleren Osten, Asien, Afrika und Australien tätig. Das Unternehmen betreibt unter anderem Airwell, Alitis, Kolektor Koling doo, FRIVENT Luft- & Warmetechnik GmbH und Viking Air Conditioning Pty Ltd. (31.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Systemair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Systemair AB (ISIN: SE0002133975, WKN: A0M28W, Ticker-Symbol: 52S) unter die Lupe.Angesichts der Corona-Pandemie wolle die Bundesregierung einem Medienbericht zufolge die Vorgaben für Lüftungsanlagen in öffentlichen Gebäuden und Unternehmen verschärfen. Ein potenziellen Gewinner dieser möglichen Entwicklung führe "Der Aktionär" bereits seit Ausgabe 24/2020 auf der Empfehlungsliste: Systemair aus Schweden."Die Lüftung von Gebäudeinnenräumen, in denen sich mehrere Personen nicht nur kurzfristig aufhalten, ist insbesondere durch Erhöhung von Luftwechsel und Außenluftzufuhr so zu verbessern, dass Infektionsgefahren weitgehend minimiert werden", heiße es dem Nachrichtenportal "The Pioneer" zufolge in einer Vorlage des Arbeitsministeriums für eine Sitzung des Corona-Kabinetts am Donnerstag.Es sei flächendeckend sicherzustellen, dass geeignete Maßnahmen zum Infektionsschutz durch fachgerechtes Lüften umgesetzt würden. Die Regierung verlange demnach noch vor Beginn der Heizperiode die Überprüfung und Modernisierung von Lüftungsanlagen aller Art etwa zum Heizen, Kühlen, Be- und Entfeuchten. Darüber hinaus fordere sie, die Systeme entweder dauerhaft laufen zu lassen oder länger als bislang. Außerdem solle weniger Um- und mehr Frischluft verwendet werden.Das schwedische Unternehmen Systemair zähle zu den Marktführern im Bereich der Ventilatoren-, Lüftungs- und Klimatechnik für energieeffiziente Lüftungssysteme. Dabei profitiere Systemair von mehreren übergeordneten Wachstumstrends. Neben dem energieeffizienten Wohnungs-, Garagen- und Parkhausbau kämen Lösungen der Schweden auch im Bereich der Bahntechnik und bei Swimmingpools zum Einsatz.Sollte es vonseiten der nationalen Regierungen aufgrund der Corona-Pandemie zu schärferen Vorgaben bei Lüftungsanlagen kommen, könnte auf Systemair eine Sonderkonjunktur zukommen. Zur Stunde lege die Aktie 4,3 Prozent auf 220 Schwedische Kronen zu.Mutige Anleger greifen bei Schwäche zu und mischen den interessanten Wert dem Depot bei, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.08.2020)Mit Material von dpa-AFX