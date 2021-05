Tradegate-Aktienkurs Systemair-Aktie:

Kurzprofil Systemair AB:



Systemair AB (ISIN: SE0002133975, WKN: A0M28W, Ticker-Symbol Deutschland: 52S) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das sich mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Lüftungsprodukten und -lösungen beschäftigt. Die Produkte werden unter den Marken Systemair, Fantech, Frico und VEAB vertrieben. Systemair umfasst hauptsächlich Lüftungsprodukte wie Ventilatoren, Lüftungsprodukte, Kühler und Lüftungsgeräte; Fantech entwickelt, entwirft und vermarktet Lösungen für Wohn- und Geschäftshäuser in Nordamerika; Frico konzentriert sich auf Luftschleier und Heizprodukte, und VEAB konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Heizprodukten für Lüftungssysteme, bewegliche und stationäre Ventilatorheizungen sowie Entfeuchtungssysteme.



Das Unternehmen ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Nordamerika, Südamerika, dem Mittleren Osten, Asien, Afrika und Australien tätig. Das Unternehmen betreibt unter anderem Airwell, Alitis, Kolektor Koling doo, FRIVENT Luft- & Warmetechnik GmbH und Viking Air Conditioning Pty Ltd. (28.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Systemair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Systemair AB (ISIN: SE0002133975, WKN: A0M28W, Ticker-Symbol Deutschland: 52S) unter die Lupe.Als Spezialist für Ventilatoren-, Lüftungs- und Klimatechnik agiere Systemair in einem lukrativen Markt. Die Produkte des schwedischen Unternehmens würden auch in der Corona-Krise auf eine hohe Nachfrage treffen. Das würden die ersten Eckdaten zum vierten Quartal unterfüttern, wobei sowohl Umsatz als auch Gewinn über den Markterwartungen und dem Vorjahresergebnis lägen.Die überraschend starken Q4-Eckdaten würden am Markt regen Anklang finden. Die Systemair-Aktie lege am Freitag zweistellig zu und markiere an der Heimatbörse in Stockholm ein neues Rekordhoch.Mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch habe die Systemair-Aktie ein starkes Kaufsignal generiert. Für den "Aktionär" sei das Potenzial bei dem Unternehmen noch nicht ausgereizt. Bei Schwäche könnten mutige Anleger mit Weitblick weiter zugreifen. Der Stopp sollte bei 20 Euro platziert werden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.05.2021)Börsenplätze Systemair-Aktie: