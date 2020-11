Börsenplätze Systemair-Aktie:



Kurzprofil Systemair:



Systemair AB (ISIN: SE0002133975, WKN: A0M28W, Ticker-Symbol: 52S) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das sich mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Lüftungsprodukten und -lösungen beschäftigt. Die Produkte werden unter den Marken Systemair, Fantech, Frico und VEAB vertrieben. Systemair umfasst hauptsächlich Lüftungsprodukte wie Ventilatoren, Lüftungsprodukte, Kühler und Lüftungsgeräte; Fantech entwickelt, entwirft und vermarktet Lösungen für Wohn- und Geschäftshäuser in Nordamerika; Frico konzentriert sich auf Luftschleier und Heizprodukte, und VEAB konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Heizprodukten für Lüftungssysteme, bewegliche und stationäre Ventilatorheizungen sowie Entfeuchtungssysteme.



Das Unternehmen ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Nordamerika, Südamerika, dem Mittleren Osten, Asien, Afrika und Australien tätig. Das Unternehmen betreibt unter anderem Airwell, Alitis, Kolektor Koling doo, FRIVENT Luft- & Warmetechnik GmbH und Viking Air Conditioning Pty Ltd. (10.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Systemair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Systemair AB (ISIN: SE0002133975, WKN: A0M28W, Ticker-Symbol: 52S) unter die Lupe.Im Kampf gegen die Corona-Pandemie würden sich schon einfache Regeln wie beispielsweise das Halten von Abstand oder die regelmäßige Zufuhr von Frischluft als sinnvoll erweisen. DER AKTIONÄR hat mit der schwedischen Systemair und dem japanischen Dauerbrenner Daikin Industries (ISIN: JP3481800005, WKN: 857771) zwei Unternehmen vorgestellt, die für frische Luft sorgen - auch im Depot.Daikin Industries habe auf die Pandemie reagiert und weitere Produkte ins Portfolio aufgenommen. Zwei neue Geräte würden die Japaner auf den Markt bringen: Zum einen den Luftreiniger Daikin MCK55W, zum anderen den Luftreiniger AstroPure des Schwesterunternehmens AAF, der sich laut dem japanischen Konzern für den Einsatz in Schulen eigne.Dank starker Halbjahreszahlen (per Ende September) sei die Aktie des Klimaanlagen-Spezialisten vor Kurzem an der Heimatbörse in Tokio auf ein neues Rekordhoch geschossen. Derzeit notiere der Wert mit 22.140 Japanische Yen (177,12 Euro) nur unweit vom Höchststand bei 23.030 Yen (184,24 Euro) entfernt.Frische Raumluft gewinne in der Coronakrise an Bedeutung, was Lüftungsspezialisten wie Systemair oder Daikin Industries in die Karten spiele. Beide laufenden AKTIONÄR-Empfehlungen bleiben bei Schwäche kaufenswert. Während sich Daikin Industries hervorragend als langfristige, konservative Depotbeimischung eignet, darf Systemair in einem spekulativ ausgerichteten Portfolio nicht fehlen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link