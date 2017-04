Diese Veräußerungen werden nach Auffassung der Kommission sicherstellen, dass auf den Märkten für Pflanzenschutzmittel und Wachstumsregler auch nach der Übernahme wirksamer Wettbewerb stattfinden wird. Denn auf allen Produktmärkten mit problematischen Überschneidungen wird ChemChina entweder die Produktsparte von ADAMA oder die betreffende Sparte von Syngenta veräußern. Die Veräußerung der in der Entwicklung befindlichen Produkte von ADAMA gewährleistet auch die langfristige Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit des veräußerten Geschäfts. Der Käufer der veräußerten Vermögenswerte wird in der Lage sein, langfristig mit den beteiligten Unternehmen zu konkurrieren. Dies wird für die europäischen Landwirte und Verbraucher von Vorteil sein. Daher hat die Kommission das Rechtsgeschäft genehmigt.



Internationale Zusammenarbeit



Die Kommission hat in dieser Sache eng mit anderen Wettbewerbsbehörden zusammengearbeitet, die die Übernahme ebenfalls prüfen. Sie stand dabei insbesondere mit den Wettbewerbsbehörden, von Brasilien, Kanada, China, Mexiko und der USA in regelmäßigem Austausch.



Hintergrund



Diese Übernahme ist einer von mehreren geplanten Zusammenschlüssen im Bereich Agrochemie. Die Kommission prüft jeden Fall für sich anhand der konkreten Umstände. Im Einklang mit ihrer Beschlusspraxis prüft die Kommission parallele Zusammenschlüsse in der Reihenfolge ihrer Anmeldung (nach dem "Windhundverfahren"). Bei der Beurteilung des Zusammenschlusses von ChemChina und Syngenta wurde der von der Kommission am 27. März 2017 genehmigte Zusammenschluss von Dow und DuPont berücksichtigt.



Im Gegensatz zu dem Zusammenschluss von Dow und DuPont stellte die Kommission in ihrem heutigen Beschluss nicht fest, dass der Innovationswettbewerb bei Pflanzenschutzmitteln durch die Übernahme beeinflusst werden dürfte. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ADAMA als Generikahersteller keine Forschung und Entwicklung betreibt, um neue Wirkstoffe zu entdecken, sondern lediglich Pflanzenschutzmittel auf der Grundlage von patentfreien Wirkstoffen entwickelt und vertreibt.



Unternehmen und Produkte



Das staatliche chinesische Unternehmen ChemChina ist über die China National Agrochemical Corporation (CNAC) in der Agrochemie tätig. Das Kerngeschäft der hundertprozentigen CNAC-Tochter ADAMA Agricultural Solutions Ltd. sind die Herstellung bzw. der Vertrieb von patentfreien Pflanzenschutzmitteln (Herbizide, Insektizide und Fungizide, Saatgutbehandlungsmittel), von Wachstumsreglern sowie von Rasen- und Gartenprodukten.



Syngenta ist ein weltweit tätiges Agrochemie-Unternehmen mit Sitz in Basel, das Pflanzenschutzmittel, Wachstumsregler, Saatgut sowie Rasen- und Gartenprodukte produziert und vertreibt. Das vertikal integrierte Unternehmen ist in der Forschung und Entwicklung sowie in der Herstellung und im Vertrieb einer breiten Palette von Pflanzenschutzmitteln und Saatgut tätig.



Fusionskontrollvorschriften und -verfahren



Die Kommission hat die Pflicht, Fusionen und Übernahmen von Unternehmen zu prüfen, deren Umsatz bestimmte Schwellenwerte übersteigt (vgl. Artikel 1 der Fusionskontrollverordnung), und Zusammenschlüsse zu untersagen, die den wirksamen Wettbewerb im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder in einem wesentlichen Teil desselben erheblich behindern würden. (Pressemitteilung vom 05.04.2017)



