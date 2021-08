Börsenplätze Synchrony-Aktie:



Kurzprofil Synchrony Financial:



Synchrony Financial (ISIN: US87165B1035, WKN: A117UJ, Ticker-Symbol: SFE, NYSE-Symbol: SYF) ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen für Privatkunden. Diesem Kundenkreis bietet Synchrony eine breite Palette an spezialisierten Kredit- und Bankprodukten für die Bereiche Digital, Einzelhandel, Haus, Auto, Reisen, Gesundheit und Haustiere. (23.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Synchrony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Finanzdienstleistungsunternehmens Synchrony Financial (ISIN: US87165B1035, WKN: A117UJ, Ticker-Symbol: SFE, NYSE-Symbol: SYF) unter die Lupe.Aussichtsreiche Aktien würden sich oft abseits der bekannten Werte finden. Synchrony Financial biete Kreditkarten an und wickle Zahlungen ab. Bei der Ausgabe privater White-Label-Karten sei man die Nummer 1 in den USA. Synchrony bekomme derzeit starke Unterstützung vom höchsten Wirtschaftswachstum der USA seit Jahrzehnten.Das US-Unternehmen habe im vergangenen Jahr die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle hochgefahren und könne nun, da sich die Lage besser als gedacht entwickle, einen guten Teil wieder ausschütten. So seien in Q2 2,12 Dollar je Aktie eingefahren worden, was den Konsens geschlagen habe. Rückenwind könnten höhere Leitzinsen geben, die mit der konjunkturellen Erholung die Kasse klingen lassen dürften.Synchrony habe seit Jahren geringere Kreditausfallraten als vergleichbare Konkurrenten. Die Rate der Abschreibungen auf notleidende Darlehen sei von 3,3 Prozent im Juni auf 2,2 Prozent im Juli zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal habe sich die wichtige Kennzahl mehr als halbiert (Juli 2020: 4,48 Prozent). Das hätten auch die Analysten auf dem Schirm: 17 der 21 Experten seien nun optimistisch und würden zugreifen, drei immerhin nicht verkaufen. Nur ein Analyst rate nun dazu die Aktien abzustoßen.Die Synchrony-Aktie befinde sich ein einem intakten Aufwärtstrend. Nun werde jedoch die 50-Tage-Linie bei 48,38 Dollar getestet. Wer eine spekulativere Depotbeimischung suche und vom Wirtschaftswachstum in den USA profitieren möchte, könne eine Position aufbauen. Allerdings sollte abgewartet werden, ob die Unterstützung halte.Wer der Empfehlung des AKTIONÄR zum Jahresanfang gefolgt sei, könne sich über eine Rendite von mehr als 30 Prozent freuen. Anleger sollten der Synchrony-Aktie weiter die Treue halten und den Stopp bei 28,00 Euro beachten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link