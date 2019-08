Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:

80,30 EUR -0,59% (15.08.2019, 17:42)



ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von 3.154 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (15.08.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Symrise wächst zwar weiter, aber nicht mehr so schnell wie zuletzt - AktienanalyseSymrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) bleibt dank einer weiterhin guten Kundennachfrage vor allem aus der Parfüm- und Tiernahrungsindustrie weiter auf Wachstumskurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Allerdings habe die Dynamik zuletzt etwas nachgelassen. Zwar habe das Umsatzwachstum im ersten Halbjahr mit 7,4 Prozent über dem angepeilten Jahresziel gelegen. Im Auftaktquartal sei der MDAX-Konzern aber noch um 9,3 Prozent gewachsen. Verantwortlich dafür sei in erster Linie ein schwächeres Abschneiden in der Flavor-Sparte gewesen.Vorstandschef Heinz-Jürgen Bertram habe sich mit dem Erreichten dennoch zufrieden gezeigt: "Alle Segmente haben zugelegt und zum Konzernwachstum beigetragen. Diese erfreuliche Entwicklung geht einher mit guter Nachfrage unserer Kunden. Deshalb blicken wir zuversichtlich auf die kommenden Monate, auch wenn sich die wirtschaftlichen Perspektiven in einigen Regionen der Welt etwas eintrüben." Er habe daher die Prognose für 2019 und die langfristigen Ziele bestätigt, die ein jährliches organisches Umsatzwachstum von durchschnittlich 5 bis 7 Prozent bis 2025 vorsähen.Bei der EBITDA-Marge traue sich Bertram 2019 mit rund 21 Prozent nun sogar etwas mehr zu als in den ersten sechs Monaten (20,8 Prozent). Allerdings gehe rund die Hälfte des erwarteten Anstiegs nur auf Bilanzeffekte im Zuge neuer Vorschriften für Leasingverträge nach IFRS 16 zurück - auch deswegen sei die Reaktion an der Börse auf das Zahlenwerk ziemlich verhalten ausgefallen. Ohnehin sähen die meisten Experten vom aktuellen Niveau aus kaum noch Aufwärtspotenzial. Die einen würden das nachlassende Wachstum bemängeln, die anderen die vergleichsweise hohe Bewertung. Einen Kurssturz erwartet allerdings auch niemand, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2019)Börsenplätze Symrise-Aktie:XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie80,14 EUR -1,21% (15.08.2019, 17:35)