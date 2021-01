unter folgendem Link.



Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von 3.154 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (26.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) unter die Lupe.Nach Börsenschluss habe der Holzmindener Konzern am Dienstag Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr veröffentlicht. Das Umsatzziel für 2020 habe Symrise dabei verfehlt - auch wegen des Hacker-Angriffs im Dezember. Wegen des Angriffs sei es Unternehmensangaben zufolge zu "erheblichen Beeinträchtigungen im Geschäftsablauf" gekommen. So seien die Erlöse im Schlussquartal organisch nur um 0,7% gestiegen. Für das Gesamtjahr habe Symrise nach vorläufigen Berechnungen einen Umsatz von 3,5 Mrd. Euro ausgewiesen, bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe sei dies ein Plus von 2,7% gewesen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe zuletzt jedoch ein organisches Erlöswachstum zwischen 3 und 4% in Aussicht gestellt. Ohne den Hacker-Angriff wären die Ziele aber erreicht worden, habe es weiter geheißen.Mittlerweile seien die Auswirkungen des Angriffs aber weitestgehend behoben und die Produktionsabläufe wieder hergestellt. Das Management habe sein Profitabilitätsziel für das vergangene Jahr bekräftigt. Symrise gehe weiterhin davon aus, für 2020 eine operative Marge (EBITDA) am unteren Rand des Korridors zwischen 21 und 22% zu erreichen. Auch die Mittelfristziele bis 2025 habe der Konzern bestätigt. Den vollständigen Finanzbericht für 2020 wolle Symrise am 9. März veröffentlichen.Die Symrise-Aktie sei zuletzt bereits unter den Stoppkurs des "Aktionärs" gerutscht. Nachdem der Konzern nun seine Ziele für das abgelaufene Jahr verfehlt habe, sollten Anleger mit einem Wiedereinstieg vorerst noch abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Symrise.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU