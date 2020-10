ISIN Symrise-Aktie:

Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von 3.154 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (15.10.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Symrise: Aktie zuletzt sehr stark gelaufen - AktienanalyseDie Aktie des Duft- und Aromenherstellers Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) gehört derzeit zu den besten Performern im MDAX, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Ausgehend vom Corona-Tief bei 71,20 Euro habe sich der Kurs um fast 70 Prozent auf aktuell 119 Euro nach oben geschraubt. Ob die Aktie weiter Gas gebe, hänge wohl maßgeblich von den Quartalszahlen ab, die der Konzern Ende des Monats veröffentlichen wolle. Konkurrent Givaudan jedenfalls habe zuletzt nicht punkten können. Zwar sei der Umsatz des Schweizer Duft- und Aromenherstellers zwischen Juli und September auf bereinigter Basis, also ohne den Zu- und Verkauf von Unternehmensteilen sowie Währungseinflüsse, um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. In den ersten sechs Monaten habe sich das Plus allerdings noch auf 4,0 Prozent belaufen.Einige Analysten, darunter Andreas von Arx von der Baader Bank, würden zudem darauf hinweisen, dass die Symrise-Aktie nach dem jüngsten Kursanstieg recht großzügig bewertet sei - tatsächlich erreiche das 2020er KGV mittlerweile stolze 48. Auch die Dividendenrendite falle deshalb trotz der hohen Ausschüttungsquote sehr mager aus. (Ausgabe 41/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie116,45 EUR -1,19% (15.10.2020, 11:43)Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:116,55 EUR -0,89% (15.10.2020, 11:56)