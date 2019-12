ISIN Swiss Re-Aktie:

CH0126881561



WKN Swiss Re-Aktie:

A1H81M



Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SR9



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SREN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SSREF



Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (06.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Analyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) weiterhin zu kaufen.Swiss Re verkaufe ReAssure an die Phoenix Group (MC: USD 7 Mrd.). Für die Transaktion werde ReAssures Wert mit GBP 3,25 Mrd. angegeben, das sei ein Verhältnis Preis/Eigenkapital von 0,91. Zum Vergleich: Die Spanne für den Börsengang habe im Juni noch GBP 2,8 bis 3,3 Mrd. betragen. Im Rahmen der Veräußerung erhalte Swiss Re GBP 1,2 Mrd. in bar plus Aktienanteile an Phoenix (13 bis 17%). MS&AD, das 25% an ReAssure halte, werde ebenfalls Phoenix-Aktien erhalten (11 bis 15%). Die endgültige Höhe der entsprechenden Anteile hänge vom Schlusskurs der Phoenix-Aktie zum Zeitpunkt des Verkaufs ab.Effekt: Solvabilität steige um 12 Pp: Durch die Transaktion werde Swiss Re in die Lage versetzt, ReAssure zu dekonsolidieren. Der Effekt auf die Solvabilität werde positiv sein (Wechsel von GB-Kredit- zu GB-Aktienrisiko - aber auf viel tieferem Niveau), erwartet werde ein Plus von 12 Prozentpunkten. Der wirtschaftliche Gewinn dürfte bei USD 300 Mio. (2020) liegen. Über die Verwendung des Verkaufserlöses werde zusammen mit den GJ19-Zahlen informiert werden. Der Verkauf beschleunige auch die Umwandlung von Life Capital in ein digitales B2B2C-Geschäft, das deutlich stärker Technologie- und Daten-basiert sei.Für Fössmeier würden die positiven Aspekte die negativen bei weitem überwiegen: so biete der Anstieg der Solvency-Ratio Raum für eine höhere Dividende 2020 oder einen umfassenderen Aktienrückkauf. Geringfügig negativ zu Buche schlage, dass der Rest von Life Capital schwierig zu bewerten sei.Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Swiss Re-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy". Das Kursziel laute CHF 121. (Analyse vom 06.12.2019)