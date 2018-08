ISIN Swiss Re-Aktie:

CH0126881561



WKN Swiss Re-Aktie:

A1H81M



Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SR9



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SREN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SSREF



Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (10.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Eine Anpassung in der Rechnungslegung sorgte im ersten Halbjahr dafür, dass trotz geringer Schadenlast ein Gewinnrückgang von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahreshalbjahr zu verzeichnen war, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung im Kommentar zu der Swiss Re-Aktie (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF).Der Reingewinn sei dabei auf USD 1 Mrd. eingebrochen, habe das Unternehmehen bei Veröffentlichung der Quartalszahlen am 3. August mitgeteilt. Da neu nach US-GAPP Wertänderungen auf Aktien voll über die Erfolgsrechnung gehen würden, habe es einen negativen Sondereffekt in Höhe von USD 256 Mio. gegeben. Der Konzernchef Christian Mumenthaler teile hierzu mit, dass aufgrund der neuen Rechnungslegung das Ergebnis in Zukunft in beide Richtungen volatiler ausfallen werde. Ohne die Rechnungslegungänderung hätte der Konzern einen Reingewinn von USD 1,2 Mrd. erzielt und somit genauso so viel wie im Vorjahreshalbjahr. Die Prämien seien indes von USD 18,1 Mrd. auf USD 19,6 Mrd. angewachsen.Für Gesprächsstoff habe auch der geplante Börsengang für 2019 von ReAssure gesorgt. ReAssure betreibe das Geschäft mit geschlossen Lebensversicherungsbeständen in Großbritannien. Die Strategie von Swiss Re sehe dabei vor, Kapitalbeteiligungen Dritter sicherzustellen, um weitere Transaktionen mit geschlossenen Beständen durchführen zu können. Angesichts der vielen potenziellen Chancen, die sich mittelfristig am Markt ergeben könnten, sei es für die ReAssure wichtig Zugang zu erheblichem neuem Kapital zu haben, habe der Rückversicherer den potenziellen IPO begründet.Die Swiss Re-Aktie werde aktuell bei CHF 87,58 (08.08.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 95,14 (11.05.2018), das Jahrestief bei CHF 84,08 (06.02.2018) gelegen. Bei Bloomberg würden 14 Analysten die Aktie auf "kaufen", 13 auf "halten" und drei Analysten auf "verkaufen" setzen. Der Durchschnitt der Analysten setze aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von CHF 98,89. (Analyse vom 11.05.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:76,92 EUR -0,39% (10.08.2018, 09:29)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:87,62 CHF -0,39% (10.08.2018, 09:37)