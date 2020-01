ISIN Swiss Re-Aktie:

CH0126881561



WKN Swiss Re-Aktie:

A1H81M



Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SR9



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SREN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SSREF



Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (21.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Analyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) weiterhin zu kaufen.Fössmeier senke seine EPS-Prognose für 2019 von CHF 7,18 auf CHF 5,13. Hauptgründe hierfür seien: Er rechne im 4Q mit einer Reihe von Verlusten, verursacht durch die japanischen Taifune Hagibis und Faxai, die Brände in Kalifornien sowie die allgemeinen Inflationstendenzen in den USA. Seine EPS-Werte für 2020 und 2021 würden sich kaum ändern, und für 2022 setze der Analyst das EPS auf CHF 10,52.ReAssure in 2020-Zahlen noch nicht enthalten: Der Verkauf von ReAssure, der im 1H20 abgeschlossen sein sollte, sei derzeit in dem Modell des Analysten noch nicht vollständig berücksichtigt. Durch die Transaktion sollte sich der SST-Solvabilitätskoeffizient um rund 12 Prozentpunkte erhöhen.Als Folge seiner Routinerevision runde Fössmeier sein Kursziel von CHF 121 auf CHF 122 auf. Seine Anlagebeurteilung sei weiterhin intakt: Das beträchtliche Überschusskapital sollte das Management veranlassen, die Dividende auf CHF 6 aufzustocken und die Rendite durch einen weiteren Aktienrückkauf (CHF 1 Mrd.) noch attraktiver zu gestalten. Zudem sehe Fössmeier die Hauptdivisionen derzeit im Aufwind: So verzeichne P&C Re deutlich höhere Preise und CorSo gelinge der Turnaround. Beide Effekte sollten sich 2020 und 2021 vollständig in den Zahlen widerspiegeln.Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Swiss Re-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy". (Analyse vom 21.01.2020)Börsenplätze Swiss Re-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:109,25 CHF -0,27% (21.01.2020, 10:29)