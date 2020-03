ISIN Swiss Re-Aktie:

Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (02.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Analyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF), senkt aber sein Kursziel.Mit Blick auf die GJ19-Ergebnisse und die jüngsten Marktbewegungen habe der Analyst sein Modell angepasst. Das Ergebnis: Er belasse sein Rating, senke jedoch sein Kursziel von CHF 122 auf CHF 106.Die Hauptgründe für diese Anpassung seien die folgenden: Im Bereich P&C Re rechne der Analyst 2020 mit einer höheren Schaden-Kosten-Quote (100,1%). Für L&H Re erwarte er einen stabilen RoE innerhalb der Zielspanne von 10 bis 12%. Für CorSo setze er eine Schaden-Kosten-Quote von 106,8% und einen geringen Verlust an. Ab 2021/22 sollte CorSo wieder rentabel operieren können. Für Life Capital falle eine akkurate Prognose besonders schwer, da ReAssure im Laufe des Jahres denkonsolidiert werde. Angesichts des starken Wachstums bei iptiQ und elips Life nehme der Analyst eine Bewertung von USD 1,8 Mrd. an, was ungefähr dem ökonomischen Nettowert entspreche. Diese Zahl könnte sich bei Vorliegen weiterer Daten aber noch ändern.Die Aktien-Story sei und bleibe attraktiv. Das Unternehmen sei bestens kapitalisiert, es existiere nach wie vor Überschusskapital und das Rating auf Basis der Kapitalstärke verharre auf AAA-Niveau. Die Dividendenrendite liege derzeit bei fast 6,5% (bei sicherer Dividende), das Unternehmen plane zudem einen Aktienrückkauf im Umfang von USD 1 Mrd.Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "buy"-Rating für die Swiss Re-Aktie fest. (Analyse vom 02.03.2020)Börsenplätze Swiss Re-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:89,14 EUR +2,60% (02.03.2020, 10:15)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:94,50 CHF +3,12% (02.03.2020, 10:01)