WKN Swiss Re-Aktie:

A1H81M



Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SR9



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SREN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SSREF



Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (02.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF).Der in 9M 17 eingefahrene Nettoverlust von USD 468 Mio. sei weniger schlimm als befürchtet, dies dank höherer realisierter Gewinne und einem unerwartet guten Ergebnis bei P&C Re. Das Eigenkapital habe mit USD 32,8 Mrd. leicht über dem Schätzwert des Analysten gelegen.Die 9M 17-Zahlen seien unerwartet gut, dabei sei CorSo die Schwachstelle. Dies werfe Fragen hinsichtlich der nachhaltigen Wertschöpfung dieses Segments auf. Hohe Naturkatastrophenverluste in Q3 17 seien aufgefangen worden, die Belastung bei CorSo sei jedoch stärker gewesen als angenommen. Angesichts der robusten Solvenzposition starte Swiss Re das Aktienrückkaufprogramm im Umfang von CHF 1 Mrd. Schürmann stimme Swiss Re zu, dass die Rückversicherungspreise zukünftig steigen würden, allerdings schrittweise und verhalten im Januar 2018. Die Aktie werde momentan zum 1,0-fachen Buchwert und zum 11,7-fachen EPS für das GJ18E gehandelt.Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Swiss Re-Aktie. Das Kursziel laute CHF 94,00. (Analyse vom 02.11.2017)Xetra-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:80,34 EUR -0,57% (02.11.2017, 12:28)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:93,55 CHF -0,37% (02.11.2017, 12:28)ISIN Swiss Re-Aktie:CH0126881561