SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:

CHF 93,94 -2,55% (04.04.2018, 09:58)



ISIN Swiss Re-Aktie:

CH0126881561



WKN Swiss Re-Aktie: A1H81M

A1H81M



Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie: SR9

SR9



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie: SREN

SREN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie: SSREF

SSREF



Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (04.04.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF).Die Swiss Re veranstalte heute einen ganztätigen Kapitalmarkttag, auf dem detaillierte Auskünfte zu Top-Themen gegeben würden, darunter i) ihre herausragende Kapitalstärke mit einer SST-Ratio für GJ 2017 von 269% trotz der hohen Naturkatastrophenschäden mit einem verfügbaren Kapital von USD 52,3 Mrd. verglichen mit dem erforderlichen SST-Kapital von USD 23,2 Mrd. (bzw. 310% basierend auf Solvency II), ii) ihre marktführende Underwriting-Kapazität mit einer zehnjährigen Underwriting-Margen-Outperformance von 8,5% gegenüber Konkurrenten im P&C-Rückversicherungsmarkt und CorSo oder durchschnittlich 4,4% im L&H-Rückversicherungsmarkt und iii) die hohe Kapitalgenerierung und -rückführung mit einem 5-Jahres-Ausblick in Bezug auf die Bruttosolvenzkapitalgenerierung von CHF 10 je Aktie p.a. oder -rückführung (Dividende und Rückkauf) von CHF 8 je Aktie p.a.Die Kapitalzuweisung für die diversen Untersegmente erfolge nach einem aktiven Zyklusmanagement. Für denselben Zeitraum sei heute bezogen auf 2013 P&C-Rückversicherungen 9% weniger, L&H-Rückversicherungen 40% mehr, CorSo 49% mehr und Lebensversicherungen doppelt so viel Kapital zugewiesen worden.Die Verhandlungen mit Softbank bezüglich einer Minderheitsbeteiligung von unter 10% und einer Zusammenarbeit seien dem Vernehmen nach noch nicht abgeschlossen.Der heutige CMD liefere Einblicke, wie SREN mit einer starken Bilanz und einem soliden Zyklusmanagement die aktuellen Marktbedingungen meistere. Die Gruppe scheine gut vorbereitet für die laufenden technischen Veränderungen, denn sie arbeite aktiv an ihren Plattformen und Projekten. Eine leichte Verbesserung der Marktbedingungen sei Kapitalgenerierung und Rückzahlungserwartungen förderlich. Der Analyst hätte sich mehr Klarheit bzgl. des bzw. eines Softbank-Deal gewünscht. Die Aktie sei mit dem 0,93fachen Buchwert und dem 11,9fachen EPS für GJ 2018 bewertet und der Analyst sehe Aufwärtspotenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Swiss Re-Aktie:Xetra-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:80,30 EUR -1,98% (04.04.2018, 09:43)