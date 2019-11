Börsenplätze Swiss Life-Aktie:



Kurzprofil Swiss Life:



Die Swiss Life-Gruppe (ISIN: CH0014852781, WKN: 778237, Ticker-Symbol: SLW, SIX Swiss Ex: SLHN) ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten an.



Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Deutsche Proventus und Chase de Vere wählen anhand des Best-Select-Ansatzes die für ihre Kunden passenden Produkte am Markt aus. Swiss Life Asset Managers öffnet institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen. Swiss Life unterstützt multinationale Unternehmen mit Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit strukturierten Vorsorgeprodukten.



Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-Gruppe gehören auch die beiden Tochtergesellschaften Livit und Corpus Sireo. Die Gruppe beschäftigt rund 7.600 Mitarbeitende und rund 4.500 lizenzierte Finanzberaterinnen und -berater. (06.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Life-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Swiss Life-Aktie (ISIN: CH0014852781, WKN: 778237, Ticker-Symbol: SLW, SIX Swiss Ex: SLHN).Die Prämieneinnahmen von CHF 18 Mrd. würden der Analystenschätzung entsprechen. Die Gebühreneinnahmen seien um 17% auf CHF 1,3 Mrd. gestiegen. Das Prämienwachstum von 23% sei durch das 1Q19-Wachstum im inländischen Gruppenlebensversicherungsgeschäft angetrieben worden.Asset Management: Die Vermögensverwalter von Swiss Life hätten einen Nettoneugeldzufluss von CHF 6,5 Mrd. erzielt. Das AuM belaufe sich auf CHF 79,8 Mrd., was der Analystenschätzung entspreche.In- und ausländisches Wachstum: In der Schweiz habe Swiss Life Prämien in der Höhe von CHF 11,6 Mrd. erzielt, was 10% über der Analystenschätzung liege. Das Wachstum im Segment Einzelleben habe sich auf 9% und auf 54% im Gruppenlebensversicherungsgeschäft belaufen. In Frankreich habe Swiss Life Prämien in der Höhe von CHF 4,2 Mrd. verzeichnet, was 2% unter den Analystenschätzungen liege. In Deutschland hätten die Prämien wegen Währungseffekten 3% unter der Analystenschätzung gelegen. Der Bereich International Market habe Prämien in der Höhe von CHF 1,3 Mrd. erzielt, was 20% unter der Analystenschätzung liege. Dieses schlechte Ergebnis scheine auch auf Währungseffekte zurückzuführen zu sein.Die Anlageerträge seien mit CHF 3,3 Mrd. stabil gewesen, die nicht annualisierte Nettoinvestitionsrendite habe sich auf 1,9% belaufen (Vorjahr: 2,2%). (Noch) kein Grund, sich Sorgen zu machen.Die heutigen Zahlen würden sich ausschließlich auf die Volumen beziehen und weitgehend den Analystenschätzungen entsprechen. Die Abweichung von den Analystenprognosen scheine währungsbedingt zu sein. Die Anlageerträge stünden scheinbar unter Druck, würden jedoch noch keinen Anlass zur Sorge geben, da Versicherer in der Regel am Jahresende entscheiden würden, ob sie Gewinne mitnehmen würden (oder nicht). Fössmeier gehe nicht davon aus, dass diese Zahlen den Aktienkurs wesentlich beeinflussen würden.Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die Swiss Life-Aktie weiterhin mit "hold" ein. Das Kursziel laute CHF 495. (Analyse vom 06.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link