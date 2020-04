SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Life-Aktie:

345,60 CHF +2,04% (28.04.2020, 11:25)



ISIN Swiss Life-Aktie:

CH0014852781



WKN Swiss Life-Aktie:

778237



Ticker-Symbol Swiss Life-Aktie:

SLW



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Swiss Life-Aktie:

SLHN



Kurzprofil Swiss Life:



Die Swiss Life-Gruppe (ISIN: CH0014852781, WKN: 778237, Ticker-Symbol: SLW, SIX Swiss Ex: SLHN) ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten an.



Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Deutsche Proventus und Chase de Vere wählen anhand des Best-Select-Ansatzes die für ihre Kunden passenden Produkte am Markt aus. Swiss Life Asset Managers öffnet institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen. Swiss Life unterstützt multinationale Unternehmen mit Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit strukturierten Vorsorgeprodukten.



Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-Gruppe gehören auch die beiden Tochtergesellschaften Livit und Corpus Sireo. Die Gruppe beschäftigt rund 7.600 Mitarbeitende und rund 4.500 lizenzierte Finanzberaterinnen und -berater. (28.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Life-Aktienanalyse von Analyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Swiss Life-Aktie (ISIN: CH0014852781, WKN: 778237, Ticker-Symbol: SLW, SIX Swiss Ex: SLHN) von "hold" auf "buy" hoch.Die Gründe für die Hochstufung: Der für die Dividenden vorgesehene Cashflow scheine stabil, das EPS-Wachstum werde durch das (bald wieder anlaufende) Aktienrückkaufprogramm gestützt. Ins Gewicht falle auch, dass sich durch den jüngsten Kursverlust eine Bewertungslücke zwischen Swiss Life und seinen inländischen Peers aufgetan habe. Sowohl auf der Basis von P/E 20 wie P/BV 20 würden die Aktien derzeit zu einem Abschlag von rund 20% gehandelt - während Swiss Life im GJ21 die höchste Dividendenrendite aufweisen dürfte.Auswirkungen von COVID-19: Der größte Effekt der Pandemie beziehe sich auf Swiss Lifes Investitionsniveau. Der Umsatz dürfte hingegen nur wenig tangiert werden. Die auf den Kapitalmärkten ausgelösten Turbulenzen würden sich im Solvabilitätskoeffizienten niederschlagen, der Ende März am oberen Ende der Zielspanne gelegen habe. Gesamthaft betrachtet, erachte der Analyst das primär in der Schweiz angestiegene Engagement im Lebengeschäft (etwa 3/4), bei gleichzeitig wachsendem Anteil des Asset Management, als günstigen Trend in der aktuellen Krise.Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die Swiss Life-Aktie daher von "hold" auf "buy" herauf und setzt ein neues Kursziel von CHF 434 (bisher: CHF 404), was ein Aufwärtspotenzial von +30% bedeutet. Auf Basis der aktuellen Zahlen biete die Aktie im GJ21 eine Dividendenrendite von rund 7%. (Analyse vom 28.04.2020)Börsenplätze Swiss Life-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Swiss Life-Aktie:326,50 EUR +2,96% (28.04.2020, 11:40)