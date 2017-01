ISIN Swatch Group-Aktie:

CH0012255151



WKN Swatch Group-Aktie:

865126



Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

UHR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

SWGAF



Kurzprofil Swatch Group:



Die Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) ist eine internationale Gruppe, die in der Herstellung und dem Verkauf von Fertiguhren, Schmuck, Uhrwerken und Komponenten tätig ist.



Die Swatch Group fertigt nahezu sämtliche Bauteile, die von ihren achtzehn Uhrenmarken benötigt werden, und Unternehmen der Swatch Group beliefern zudem auch Dritthersteller von Uhren in der Schweiz und der ganzen Welt mit Uhrwerken und Komponenten. Besuchen Sie unbedingt die Websites unserer Marken, um mehr über ihre außergewöhnlichen Produkte zu erfahren.



Weiter nimmt die Swatch Group eine führende Position in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Systemen ein, die in der Uhrenindustrie und anderen Branchen Einsatz finden.



Die Swatch Group beschäftigt mehr als 36.000 Personen in über 50 Ländern. Für das Jahr 2015 betrug der Nettoumsatz 8,451 Milliarden Schweizer Franken (2014: 8,709), der Nettogewinn 1,119 Milliarden Schweizer Franken (2014: 1,416). (17.01.2017/ac/a/a)



Essen (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Uhrenherstellers Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) von "kaufen" auf "halten" herunter.Die Swatch-Aktie habe 2016 lange Zeit unter negativen Perspektiven für Uhrenhersteller gelitten. So seien die monatlichen Exportzahlen der Schweizer Uhrenindustrie deutlich rückläufig gewesen und hätten bislang auf keine Besserung der Situation gedeutet. Aufgrund dieses schwachen Umfelds habe Swatch Mitte 2016 für das erste Halbjahr sowie für das Geschäftsjahr 2016 einen kräftigen Umsatz- und Gewinnrückgang verkündet. Das Sentiment für die Aktie sei zu diesem Zeitpunkt bereits extrem negativ und Short-Positionen hoch gewesen. Nach der angekündigten Gewinnwarnung habe sich die Aktie stabilisiert und sich infolge sogar in einen Bereich um 300 CHF erholt.Swatch gebe nur Halbjahres- und Jahreszahlen bekannt, so dass es keine Aktualisierung der Geschäftslage im Herbst gegeben habe und erst im Februar (16. Februar 2017) über das Geschäftsjahr 2016 berichtet und ein Ausblick auf 2017 gegeben werde. 2016 dürfte wie erwartet schwach verlaufen sein. Hoffnungen würden auf einer Stabilisierung bzw. einer Erholung der Exportmärkte ruhen, nachdem die Exporte der Schweizer Uhrenindustrie zwei Jahre lang deutlich nachgegeben hätten. Besser als erwartete Zahlen von Konkurrenten hätten der Aktie jüngst nochmals einen deutlichen Schub gegeben. Damit habe die Aktie seit dem Mehrjahrestief im vergangenen Sommer rund 40% zugelegt.Wie erwartet seien die Konsensgewinnschätzungen für 2016 und 2017 deutlich zurückgenommen und würden sich nun stabilisieren. Für 2017 dürfte Swatch im Vergleich zu 2016 wieder einen Gewinnzuwachs verbuchen, jedoch von einem deutlich ermäßigten Niveau. Die Absatzperspektiven in wichtigen Märkten würden unsicher bleiben und es bestehe nach Erachten des Analysten Enttäuschungspotenzial hinsichtlich des Ausblicks am 16. Februar, nachdem Hoffnungen auf Absatzverbesserungen die Aktie ja bereits nach oben getrieben hätten.Börsenplätze Swatch Group-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:324,448 EUR -1,06% (17.01.2017, 14:50)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:348,80 CHF -0,43% (17.01.2017, 16:11)