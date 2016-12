WKN Swatch Group-Aktie:

865126



Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

UHR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

SWGAF



Kurzprofil Swatch Group:



Die Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) ist eine internationale Gruppe, die in der Herstellung und dem Verkauf von Fertiguhren, Schmuck, Uhrwerken und Komponenten tätig ist.



Die Swatch Group fertigt nahezu sämtliche Bauteile, die von ihren achtzehn Uhrenmarken benötigt werden, und Unternehmen der Swatch Group beliefern zudem auch Dritthersteller von Uhren in der Schweiz und der ganzen Welt mit Uhrwerken und Komponenten. Besuchen Sie unbedingt die Websites unserer Marken, um mehr über ihre außergewöhnlichen Produkte zu erfahren.



Weiter nimmt die Swatch Group eine führende Position in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Systemen ein, die in der Uhrenindustrie und anderen Branchen Einsatz finden.



Die Swatch Group beschäftigt mehr als 36.000 Personen in über 50 Ländern. Für das Jahr 2015 betrug der Nettoumsatz 8,451 Milliarden Schweizer Franken (2014: 8,709), der Nettogewinn 1,119 Milliarden Schweizer Franken (2014: 1,416). (21.12.2016/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Studie zur Schweizer Uhrenindustrie die Aktie des Uhrenherstellers Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) zu halten.Die Schweizer Uhrenexporte seien im November um -5,6% gesunken (E hoher einstelliger Rückgang), was nach dem sehr schwachen Oktober (-16,2%) und seit JB (-10,4%) eine Verbesserung dargestellt habe. Die positive Überraschung sei Hongkong gewesen (-0,7%), Weber gehe jedoch nicht davon aus, dass bereits eine Stabilisierung begonnen habe. Das US-Geschäft sei noch schwächer als in den letzten Monaten gewesen (-18%). Für Dezember erwarte der Analyst einen Rückgang im oberen mittleren einstelligen Bereich, wobei die Vergleichsbasis im Dezember 2015 schwieriger gewesen sei (-3,8%). Für das Gesamtjahr erwarte er -10% und für 2017 eine stagnierende Entwicklung.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Swatch Group-Aktie mit dem Rating "hold". Das Kursziel laute CHF 280. (Analyse vom 21.12.2016)Börsenplätze Swatch Group-Aktie:294,953 EUR -0,54% (21.12.2016, 09:21)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:314,80 CHF -0,22% (21.12.2016, 10:27)ISIN Swatch Group-Aktie:CH0012255151