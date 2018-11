SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:

Die Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) ist eine internationale Gruppe, die in der Herstellung und dem Verkauf von Fertiguhren, Schmuck, Uhrwerken und Komponenten tätig ist.



Die Swatch Group fertigt nahezu sämtliche Bauteile, die von ihren achtzehn Uhrenmarken benötigt werden, und Unternehmen der Swatch Group beliefern zudem auch Dritthersteller von Uhren in der Schweiz und der ganzen Welt mit Uhrwerken und Komponenten. Besuchen Sie unbedingt die Websites unserer Marken, um mehr über ihre außergewöhnlichen Produkte zu erfahren.



Weiter nimmt die Swatch Group eine führende Position in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Systemen ein, die in der Uhrenindustrie und anderen Branchen Einsatz finden.



Die Swatch Group beschäftigt mehr als 35.400 Personen in über 50 Ländern. Für das Jahr 2017 betrug der Nettoumsatz 7,960 Milliarden Schweizer Franken (2016: 7,553), der Nettogewinn 755 Millionen Schweizer Franken (2016: 593). (15.11.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Uhrenherstellers Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF).Die Schweizer Uhrenexporte seien in H1/2018 um +10,5% gestiegen (org. Umsatzwachstum von Swatch Group +12,6%) und in H2 sei eine deutliche Verlangsamung erfolgt (Q3 +1,7%). Das niedrige Segment (Swatch als wichtigste Marke) sei sogar um -3,7% gesunken und das mittlere Segment (Tissot als wichtigste Marke) um -6,2% in Q3. Nach 9M18 hätten sich die Schweizer Uhrenexporte auf +7,5% belaufen und der Analyst erwarte für das ganze Jahr ein Wachstum von +6%. In H1/2019 würden die Vergleichswerte schwierig und er erwarte deshalb nur ein Wachstum im tiefen einstelligen Bereich. Für das ganze Jahr 2019 gehe er von +4% aus.Der Analyst reduziere das Umsatzwachstum und erwarte für GJ 2018 einen Umsatz von +10% (zuvor +12%) und für GJ 2019 von +5% (zuvor +6%); bei der EBIT-Marge rechne er mit 15,3% (+270 Bp., H1 +470 Bp.) für GJ 2018 (zuvor 15,8%) und mit 16,0% für GJ 2019 (zuvor 16,6%).Der Aktienrückkauf von CHF 1 Mrd. habe im Februar 2016 begonnen und werde bis Februar 2019 andauern - in GJ 2018 seien seit JB CHF 323 Mio. abgeschlossen worden, insgesamt seien dies CHF 853 Mio.Für die Swatch Group mache der Großraum China 35% des Umsatzes aus. Das tiefere Wirtschaftswachstum und das Verbrauchervertrauen in China sowie der schwächere RMB (seit JB -8%) würden sich auf die Kaufkraft und die Reisetätigkeit auswirken. Die Anwendung einer höheren Marktprämie, neue Wechselkursannahmen und tiefere Wachstumsraten würden zu einem aktualisierten DCF-basierten Kursziel von CHF 370 (zuvor CHF 485) führen.