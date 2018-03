Börsenplätze Sunrise-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sunrise-Aktie:

77,90 EUR -0,19% (01.03.2018, 09:38)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sunrise-Aktie:

CHF 88,15 -1,73% (01.03.2018, 11:08)



ISIN Sunrise-Aktie:

CH0267291224



WKN Sunrise-Aktie:

A14M5T



Ticker-Symbol Sunrise-Aktie:

SR2



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sunrise-Aktie:

SRCG



Kurzprofil Sunrise Communications Group AG:



Sunrise (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG) zählt zu den größten Schweizer Telekommunikationsunternehmen. Zum Angebot gehören Mobilfunk, Festnetztelefonie, Internet sowie digitales Fernsehen. Zu den Marken gehören neben Sunrise und Business Sunrise auch MTV mobile, Yallo, Ortel und Lebara. (01.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sunrise-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Sunrise Communications Group AG (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG).Der Konzernumsatz habe aufgrund der Geräteverkäufe um 4% (plus CHF 16 Mio.) und bereinigt um die MTR um 1% zugenommen. Der Dienstleistungsumsatz habe sich erhöht, da die Verluste aus Prepaid (-5 Mio.) und Landline Voice (-4 Mio.) durch die Gewinne bei Mobile Postpaid (+10 Mio.) und Internet/TV (+9 Mio.) mehr als ausgeglichen worden seien.Die Postpaid-Neukunden hätten gegenüber dem Vorquartal um 31.000 zugenommen (VontE: 18.500, Q3 2017: 26.800), dies dank Mehrmarkenstrategie und breitem Produktangebot. Der Durchschnittsumsatz je Nutzer im Bereich Mobile Postpaid habe CHF 41,0 betragen und damit genau den Schätzungen (VontE 41,0, 43,3 in Q3 2017) entsprochen.Ursprüngliche GJ18-Prognose ohne Überraschung, Dividende unter den Erwartungen: Umsatz: CHF 1.830 bis 1.870 Mio. (Konsens: 1.843, VontE: 1.858), ber. EBITDA: CHF 580 bis 595 Mio. (Konsens: 589, VontE: 589), ber. Investitionen: CHF 227 bis 267 Mio. (Konsens: 238, VontE: 230), Dividende: 4,15 bis 4,25 (Konsens: 4,38, VontE: 4,85).Solide Q4/2017-Ergebnisse mit soliden Dienstleistungsumsätzen und erneut starkem Abo-Wachstum bei Mobile-Postpaid und Internet/TV, bedingt durch Pre-to-Post-Migration und Bundle-/Convergence-Produkte und positiv beeinflusst durch Sunrises Fokus auf das Value-Segment. Das Management von Sunrise leiste in diesem wettbewerbsintensiven Umfeld gute Arbeit. Die neuen Glasfaser-Infrastrukturvereinbarungen seien ein kluger Schritt. Die Anlagebeurteilung beruhe auf 1) dem stetigen Anstieg der OpFCF-Marge und der ROICs aufgrund wenig kapitalintensiver Zugangsstrategie und 2) der progressiven Dividendenpolitik.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Sunrise-Aktie mit dem Votum "buy". Das Kursziel von CHF 90,00 werde überprüft (+). (Analyse vom 01.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link