Berlin-Aktienkurs SunPower-Aktie:

8,85 Euro -4,51% (19.06.2019, 13:55)



Tradegate-Aktienkurs SunPower-Aktie:

9,06 Euro -0,15% (19.06.19, 13:33)



Nasdaq-Aktienkurs SunPower-Aktie:

USD 9,84 -3,05% (19.06.2019, 14:29, vorbörslich)



ISIN SunPower-Aktie:

US8676524064



WKN SunPower-Aktie:

A1JNM7



Ticker Symbol SunPower-Aktie Deutschland:

S9P2



Ticker Symbol SunPower-Aktie Nasdaq:

SPWR



Kurzprofil SunPower Corp.:



SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, Nasdaq-Symbol: SPWR) ist einer der führenden Anbieter von Solartechnik. SunPower stellt Solarzellen, Solarmodulen und Solaranlagen her. Durch die Partnerschaft mit Total hat das Unternehmen einen starken Partner an seiner Seite. SunPower besitzt Vertretungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. (19.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Milwaukee (www.aktiencheck.de) - SunPower-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Kallo von Robert W. Baird:Aktienanalyst Benjamin Kallo vom Investmenthaus Robert W. Baird rechnet bei den Aktien von SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, Nasdaq-Symbol: SPWR) laut einer Aktienanalyse weiterhin einer neutralen Kursentwicklung.Die Analysten von Robert W. Baird streichen die Aktien von SunPower Corp. von der "Fresh Pick"-Liste, erhöhen aber das Kursziel von 9,00 auf 10,00 USD.SunPower müsse Leistung abliefern, damit der Aktienkurs weiter steigen könne. Das Chance/Risiko-Profil sehe nach den Kurssteigerungen ausgeglichen aus.Aufwärtspotenzial gegenüber den Prognosen für 2020 sei noch möglich, wenn SunPower seine Wachstums- und Margenplanungen in die Tat umsetzen könne. Bis aber mehr Klarheit hinsichtlich des längerfristigen Wachstums herrsche, sollten Anleger an der Seitenlinie bleiben, so der Analyst Ben Kallo.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SunPower-Aktie: