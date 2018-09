Börsenplätze Südzucker-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

12,61 EUR +3,15% (13.09.2018, 12:29)



Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

12,615 EUR +3,32% (13.09.2018, 12:42)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frank- reich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 18.500 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2017/18 einen Umsatz von 7,0 Milliarden Euro. (13.09.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie des Zuckerproduzenten Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) zu kaufen.Wesentlich habe die Währungsentwicklung die Quartalsberichte der Nahrungsmittelhersteller bestimmt. Neben den anziehenden Geldmarktzinsen in den USA habe die geänderte US-Unternehmenssteuergesetzgebung, die u.a. auch die Repatriierung von im Ausland erwirtschafteten Gewinnen attraktiver gestalten solle, die teilweise bereits länger anhaltenden wirtschaftlichen Turbulenzen verstärkt. Viele Investoren hätten Gelder aus den Schwellenländern abgezogen. Dies habe u.a. den Argentinischen Peso gegenüber dem Euro um 33,2% im Vergleich zum Vorjahresquartal, den Russischen Rubel um 12,3%, die Indische Rupie um 11,2% und den Brasilianischen Real um 14,3% gedrückt. In Brasilien sei der Konjunkturaufschwung in der Breite noch ausgeblieben. Erneut zeigte sich aber, dass höher positionierte Produkte der Kaufzurückhaltung widerstanden, so Karsten Rahlf, Analyst der Nord LB. Allerdings hätten Lkw-Fahrer, die den starken Anstieg der Dieselpreise beklagt hätten, mit einem Streik für rund zehn Tage die Lieferketten unterbrochen.In der Währungsentwicklung habe auch der wesentliche Grund für die anhaltende Schwäche des Zuckerpreises gelegen, der Anfang September in Euro um 20% unter dem Vorjahreswert gelegen habe. Südzucker habe an der im Mai gesenkten Ergebnisprognose festgehalten und erwarte für die Zuckersparte einen Verlust.Der hoch korrelierende Ethanolpreis habe Anfang September um 16% unter dem Vorjahreswert notiert, da sich wichtige Produzentenländer währungsbedingte Wettbewerbsvorteile hätten zunutze machen können. Einen Hoffnungsschimmer habe aber die EU-Kommission geliefert. Mit der nun verabschiedeten Energierichtlinie RED II könnten weiterhin den Kraftstoffen bis zu einem Anteil von 7,0% nachhaltig produzierte Biokraftstoffe aus Ackerpflanzen beigemischt werden. Damit sei eine Grundlage geschaffen, um die Auslastung der Ethanol-Produktionsstätten bei der für das Konzernergebnis wichtigen Südzucker-Tochter CropEnergies mittelfristig und nachhaltig zu planen. Die Sektoreinschätzung des Analysten laute weiterhin "positiv".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Südzucker AG": Keine vorhanden.