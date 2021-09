Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten.



Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Stärke und Portionsartikel (PortionPack Europe) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Ethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 17.900 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2020/21 einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro. (20.09.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Zuckerproduzenten Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF).Der Zuckerproduzent habe nach Eckdaten in Q2 2021/22 (31.08.) den Umsatz um rund 10% auf rund 1,84 (Vj.: 1,68) Mrd. Euro und das operative Ergebnis überproportional um rund 25% auf rund 85 (Vj.: 68) Mio. Euro gesteigert und damit die Analystenprognosen (1,78 Mrd. Euro bzw. 81 Mio. Euro) moderat übertroffen. Ursächlich für die signifikante Ergebnisverbesserung sei nach Unternehmensangaben v.a. das Segment Zucker (operatives Ergebnis: rund +7 (Vj.: -42) Mio. Euro) gewesen. Kumuliert habe sich für das H1 2021/22 (31.08.) ein Umsatzzuwachs auf rund 3,60 (Vj.: 3,35) Mrd. Euro und eine Verbesserung beim operativen Ergebnis auf rund 134 (Vj.: 129) Mio. Euro ergeben.Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021/22 (28.02.) habe Südzucker unter Verweis auf die Fortschritte bei der Bekämpfung der Pandemie bestätigt und rechne weiterhin mit einem Umsatz von 7,0 bis 7,2 (Vj.: 6,7) Mrd. Euro sowie einem operativen Ergebnis von 300 bis 400 (Vj.: 236) Mio. Euro. Jedoch sehe Südzucker zwar nachlassende, aber immer noch schwer abschätzbare finanzielle Auswirkungen im Zusammenhang mit der Pandemie. Lusebrink erachte den Ausblick nach wie vor für erreichbar.Seine Erwartungen (u.a. EPS 2021/22e: 0,79 (alt: 0,75) Euro; EPS 2022/23e: 1,21 (alt: 1,14) Euro) hebe Lusebrink mehrheitlich an. Die Q2-Eckdaten würden erneut die starke Abhängigkeit des Unternehmens von der Ergebnisentwicklung des Zucker-Segments und damit auch von einer Fortsetzung der Erholung beim Zuckerpreis zeigen, deren Ausmaß nach Erachten des Analysten aber weiterhin von signifikanten Unsicherheiten behaftet sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Südzucker-Aktie:Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:14,14 EUR -1,74% (20.09.2021, 09:54)