Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

13,20 EUR +0,99% (14.04.2020, 09:20)



Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

13,25 EUR +2,63% (14.04.2020, 12:37)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 28 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten.



Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 19.200 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2018/19 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro. (14.04.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zuckerproduzenten Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) unter die Lupe.Wenn Südzucker am 22. April die vorläufigen Zahlen für 2019/20 (per 28.02.) präsentiere, dann sollte es keine größeren Überraschungen geben. Denn im Dezember 2019 seien die Ziele bereits konkretisiert worden und bis Ende Februar dürfte die Covid-19-Pandemie noch einen recht überschaubaren Einfluss auf die Zahlen gehabt haben. Wenngleich auch das aktuelle Geschäftsjahr 2020/21 kein Zuckerschlecken werde, würden die generelle Nachfrage der Lebensmittelindustrie nach Zucker und die niedrige Substanzbewertung Hoffnung machen.Durch das Ende der EU-weiten Preisregelung sei die Zuckernotierung bis Oktober 2018 auf ein neues Tief gefallen und habe für kräftige Einschläge beim 2018/19er-Abschluss von Südzucker gesorgt: Bei einem auf knapp 6,8 Mrd. Euro (GJ 2017/18: fast 7,0 Mrd. Euro) verminderten Umsatz hätten Wertberichtigungen auf Geschäfts- und Firmenwerte im Zuckersegment für ein Nettoergebnis von -805 Mio. Euro (GJ 2017/18: 318 Mio. Euro) gesorgt. Das habe Spuren in der Bilanz hinterlassen, sei aber aufgrund der soliden Aufstellung gut verkraftbar gewesen. Für 2019/20 würden die Experten mit keinen weiteren negativen Überraschungen rechnen. Demnach sollte sich der Umsatz nach ihren Schätzungen bei 6,8 Mrd. Euro einpendeln, das Nettoergebnis aber weiter negativ bleiben.Wie es weitergehe, hänge stark vom Zuckersegment ab (Umsatzanteil in Q3 2019/20: rund 35%). Das Management habe hier zwar schnell reagiert und die Produktions- und Verwaltungsstrukturen effizienter gestaltet, dennoch bleibe der Zuckerpreis ein bestimmender Faktor. Auf den steilen Preisanstieg zu Jahresbeginn sei im März ein heftiger Einbruch gefolgt. So würden Händler mit einem geringeren Zuckerkonsum wegen Covid-19 rechnen. Das möge sein - aber auf Zucker sei in der Lebensmittelindustrie kaum zu verzichten, so dass die Experten noch im Jahresverlauf 2020 mit leicht steigenden Zuckerpreisen rechnen würden. Südzucker sollte die Krise daher gut überstehen. Dennoch würden die Experten für 2020/21 nur mit einem Umsatz von 6,65 Mrd. Euro und einem Verlust von 200 Mio. Euro kalkulieren. 2021/22 würden sie dann aber einen spürbaren Turnaround beim Nettoergebnis erwarten.Covid-19 sowie der Preisrutsch bei Zucker und Öl scheinen vom Markt eingepreist, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Dazu lasse das Kurs/Buchwert-Verhältnis von 0,63 Luft nach oben. Wichtigster Treiber wäre eine Stabilisierung des Zuckerpreises - mit der die Experten mittelfristig rechnen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Südzucker-Aktie: