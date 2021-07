ISIN Südzucker-Aktie:

Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten.



Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Stärke und Portionsartikel (PortionPack Europe) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Ethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 17.900 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2020/21 einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro. (09.07.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Zuckerproduzenten Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF).Die endgültigen Zahlen für das Q1 2021/22 (31.05.) hätten beim Umsatz (+5,0% y/y auf 1,75 Mrd. Euro) und beim operativen Ergebnis (-20,1% y/y auf 49 Mio. Euro) den im Juni vorgelegten vorläufigen Zahlen entsprochen. Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung sei v.a. das Zucker-Segment gewesen (operatives Ergebnis: -25 (Vj.: -16) Mio. Euro). Das erstmals veröffentlichte Nettoergebnis (-42,2% y/y auf 15 Mio. Euro) sei hinter der Analystenprognose (19 Mio. Euro) zurückgeblieben. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2021/22 (28.02.; Umsatz: 7,0 bis 7,2 (Vj.: 6,7) Mrd. Euro; operatives Ergebnis: 300 bis 400 (Vj.: 236) Mio. Euro) sei wie erwartet bestätigt worden. Lusebrink halte ihn derzeit noch für erreichbar. Jedoch hänge dies stark von einer deutlichen Ergebnisverbesserung des Zucker-Segments ab und damit auch einer Fortsetzung der Erholung beim Zuckerpreis bis zu den Preisverhandlungen für das Zuckerwirtschaftsjahr 2021/22 im Oktober, was derzeit seines Erachtens noch mit deutlichen Unsicherheiten behaftet sei. Zu der im Mai (20.05.) vorgestellten neuen Strategie "2026 PLUS", die das Ziel verfolge, Südzucker von einem "großtechnischen Verarbeiter von Agrarrohstoffen" zu einem "Partner für pflanzenbasierte Lösungen" zu entwickeln, seien noch keine neuen Details genannt. Lusebrink behalten unsere Prognosen bei.Bei einem positiven Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% bestätigt Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die Südzucker-Aktie. Das Kursziel werde bei 14 Euro belassen. (Analyse vom 09.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:12,94 EUR -1,30% (09.07.2021, 11:43)Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:12,94 EUR -0,84% (09.07.2021, 11:54)