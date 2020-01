Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

15,19 EUR +3,05% (23.01.2020, 12:30)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 28 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten.



Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 19.200 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2018/19 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro. (23.01.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Südzucker: Gute Chancen für Kursgewinne - AktienanalyseEuropas größter Zuckerkonzern Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 tiefer in die roten Zahlen gerutscht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Unter dem Strich habe ein Fehlbetrag von 35 Mio. Euro in den Büchern gestanden. Ein Jahr zuvor habe der Konzern noch einen Gewinn von 36 Mio. Euro ausgewiesen. Als Grund habe das Unternehmen ein weiterhin "schwieriges Zuckermarktumfeld" genannt. Seit Ende 2017 sei der EU-Zuckermarkt liberalisiert. Das heiße: Es gebe keine Obergrenze mehr für die Zuckerproduktion aus Rüben. Dies habe zu einem massiven Preisverfall geführt. Immerhin habe sich der Umsatzrückgang im Zuckergeschäft dank einer Preiserholung zumindest etwas abgeschwächt. Dieser Entwicklung hätten allerdings - bedingt durch höhere Rübenpreise - gestiegene Produktionskosten gegenüber gestanden. Nach drei Quartalen habe das Segment Zucker daher einen operativen Verlust von 146 Mio. Euro verbucht, ein Jahr zuvor seien es noch minus 83 Mio. Euro gewesen. Und Besserung sei zumindest kurzfristig nicht in Sicht: Man gehe zwar davon aus, dass die Preise innerhalb der nächsten zwei Jahre wieder deutlich anziehen würden, so der Konzern.Momentan werde ein Anstieg jedoch durch hohe Lagerbestände in Indien verhindert. Der Fehlbetrag im Zuckergeschäft könnte sich daher im bis Ende Februar laufenden Geschäftsjahr noch ausweiten, habe Südzucker gewarnt. Dass der Konzern 2019/2020 in Summe dennoch einen stabilen Umsatz zwischen 6,7 und 7 Mrd. Euro (Vorjahr: 6,8 Mrd. Euro) und einen Anstieg des operativen Ergebnisses auf 70 bis 130 Mio. Euro (Vorjahr: 27 Mio. Euro) erwarte, habe vor allem mit dem guten Lauf bei der Ethanol-Tochter CropEnergies zu tun.Dank der steigenden Nachfrage nach klimaschonenden Kraftstoffen habe das Unternehmen sein operatives Ergebnis im dritten Quartal bei einem Umsatzanstieg von 203 auf 220 Mio. Euro auf 26,6 Mio. Euro verfünffachen können und habe daher seine Prognose für das Geschäftsjahr erneut angehoben. Auch deswegen sehen einige Analysten trotz der anhaltenden Probleme im Segment Zucker gute Chancen für Kursgewinne, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 03/2020)