Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

15,17 EUR +0,40% (18.12.2019, 15:30)



Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

15,11 EUR +0,60% (18.12.2019, 15:52)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 28 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten.



Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 19.200 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2018/19 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro. (18.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Zuckerproduzenten Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Europas größter Zuckerproduzent Südzucker schraube nach einem überraschend guten Quartal seine Gewinnerwartungen für das laufende Geschäftsjahr herauf. Dank besseren Geschäften im Spezialitäten-Segment und bei der Tochter CropEnergies dürfte das operative Ergebnis in den zwölf Monaten bis Ende Februar nun zwischen 70 und 130 Millionen Euro erreichen, habe das im SDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mitgeteilt. Bisher habe das Management 50 bis 130 Millionen Euro angepeilt.Beim Umsatz rechne die Südzucker-Führung weiterhin mit 6,7 bis 7,0 Milliarden Euro. Im dritten Geschäftsquartal seien die Erlöse mit gut 1,7 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums geblieben. Das operative Ergebnis sei mit 39 Millionen Euro wieder positiv ausgefallen, nachdem hier ein Jahr zuvor ein Verlust von 23 Millionen Euro gestanden habe. In den Segmenten Zucker, Spezialitäten und CropEnergies hätten sich die Ergebnisse deutlich verbessert. Im Segment Frucht habe Südzucker allerdings einen "deutlichen Rückgang" verzeichnet.Die Südzucker-Aktie habe nach den Nachrichten kurzzeitig um fast drei Prozent zugelegt, habe zuletzt aber nur noch mit gut einem Prozent im Plus bei 15,31 Euro gelegen. Die Konzerntochter CropEnergies habe ihre Gewinnprognose bereits am Montag angehoben. Für das laufende Geschäftsjahr habe das Management seine Umsatzprognose von 840 bis 870 Millionen auf jetzt rund 900 Millionen Euro erhöht. Der operative Gewinn solle statt 70 bis 90 Millionen nun etwa 100 Millionen Euro erreichen. Im dritten Geschäftsquartal sei der Umsatz im Jahresvergleich nach vorläufigen Zahlen bereits von 203 Millionen auf 220 Millionen Euro gestiegen. Der operative Gewinn sei von 5,0 Millionen auf 26,6 Millionen Euro gesprungen.Die Aktie von Südzucker habe zuletzt kräftig zulegen können. Seit dem Zwischentief im Oktober bei 11,96 Euro liege das Papier mittlerweile 28 Prozent im Plus. Die nächste Hürde, die es zu überwinden gilt, ist das Jahreshoch, das im Juli bei 16,20 Euro markiert wurde, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Südzucker-Aktie: