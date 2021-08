Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten.



Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Stärke und Portionsartikel (PortionPack Europe) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Ethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 17.900 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2020/21 einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro. (23.08.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zuckerproduzenten Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) unter die Lupe.Bei Südzucker würden seit Jahren die Erlöse stagnieren, je nach Marktlage gehe es mal etwas rauf und mal etwas runter. In dieser Zeit habe es auch beim - meist negativen - Ergebnis keine nachhaltigen Fortschritte gegeben, was die Aktie ausgebremst habe. Doch das könnte sich jetzt ändern.Das erste Quartal der Finanzperiode 2021/22 sei noch mäßig gewesen. Der Umsatz habe sich zwar moderat um 5% auf 1,75 Mrd. Euro erhöht, das operative Ergebnis habe sich währenddessen aber von 61 auf 49 Mio. Euro reduziert. Besserung sei aber in Sicht, das Management erwarte für das Gesamtjahr Erlöse in Höhe von 7,0 bis 7,2 Mrd. Euro (Vj: 6,7 Mrd. Euro) und ein operatives Ergebnis von 300 bis 400 Mio. Euro nach 236 Mio. Euro im Vorjahr. Hilfe komme dabei ganz aktuell endlich mal wieder von der Marktseite: Der Zucker-Future in den USA sei auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren gestiegen! Auslaufende Subventionen in Indien und eine schwache Ernte in Brasilien würden den Preis treiben.Die Marktentwicklung könnte den entscheidenden Kick für die Südzucker-Aktie geben, um perspektivisch die schon seit Jahren laufende Bodenbildungsphase zu beenden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Südzucker-Aktie:Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:13,94 EUR 0,00% (23.08.2021, 14:36)