Kursziel

Südzucker-Aktie

(EUR) Rating

Südzucker-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 9,00 sell Goldman Sachs John Ennis 11.10.2018 11,20 hold Warburg Research Oliver Schwarz 15.10.2018 9,00 sell Berenberg Fintan Ryan 12.10.2018 12,00 halten LBBW Gerold Deppisch 12.10.2018 13,50 hold Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 12.10.2018 10,50 verkaufen Independent Research Lars Lusebrink 11.10.2018 10,75 reduce Kepler Cheuvreux Anton Brink 11.10.2018 22,00 buy Commerzbank Michael Schäfer 18.10.2018 11,40 verkaufen DZ BANK Philipp Currle 26.10.2018

Börsenplätze Südzucker-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

12,365 EUR -4,11% (20.11.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

12,36 EUR -3,32% (20.11.2018, 18:00)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frank- reich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 18.500 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2017/18 einen Umsatz von 7,0 Milliarden Euro. (20.11.2018/ac/a/nw)







Mannheim (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Südzucker-Aktie (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) nach Bekanntgabe der H1-Zahlen des Geschäftsjahres 2018/19 zu? 22,00 oder 9,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Südzucker-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Zuckerproduzent Südzucker AG hat am 11. Oktober die H1-Zahlen des Geschäftsjahres 2018/19 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11.10. zu entnehmen ist, hat der Preisverfall bei Zucker und Bioethanol Südzucker im zweiten Geschäftsquartal einen herben Gewinneinbruch eingebrockt. Das operative Ergebnis sei zwischen Juni und August um gut die Hälfte auf 62 Millionen Euro zurückgegangen, wie Südzucker am 11.10. bekannt gegeben habe. Der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn sei sogar um mehr als 80 Prozent auf 9 Millionen Euro eingebrochen. Der Umsatz sei um 1,4 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro geklettert.Die Prognose für das Geschäftsjahr 2018/2019 (Ende Februar) habe der Zuckerproduzent bereits im September gesenkt. Südzucker rechne inzwischen nur noch mit einem Umsatz von 6,6 bis 6,9 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis wird voraussichtlich zwischen 25 und 125 Millionen Euro herauskommen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Südzucker-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Michael Schäfer. Der Analyst der Commerzbank hat am 18.10. nach einem Investorentreffen das Kursziel von 22,00 Euro und das "buy"-Rating für die Südzucker-Aktie bestätigt. Die Dürre könnte die europäische Zuckerproduktion im jüngst begonnenen Marktjahr 2018/19 um mehr als 10% schmälern, so der Analyst. Seit August habe sich der Londoner Preis für weißen Zucker bereits um rund 30% erholt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Südzucker-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Südzucker-Aktie auf einen Blick: