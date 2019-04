Paris (www.aktiencheck.de) - Noch mal davongekommen: Die US-Bonitätsprüfer von Moody’s bewerten als einzige der großen Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit Südafrikas weiterhin im Investment-Grade-Bereich, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Rand vor möglicher AbwertungDamit habe die Regenbogennation - zumindest vorerst - eine Sorge weniger. Sorgenfrei sei Südafrika damit aber noch lange nicht, im Gegenteil. Im zweiten Quartal 2018 sei Südafrika erstmals seit der Wirtschaftskrise 2008 wieder in die Rezession geschlittert. Zwar wachse die Wirtschaft seither wieder, doch das von der südafrikanischen Zentralbank prognostizierte BIP-Plus von 1,7 Prozent für 2019 sei zu gering, um die Probleme zu lösen. Die Staatsverschuldung sei in den vergangenen Jahren sukzessive angestiegen und die Arbeitslosenquote habe mit rund 27 Prozent ein besorgniserregendes Niveau schon längst überschritten. Hinzu komme der heruntergewirtschaftete staatlicheStrommonopolist Eskom, der mit regelmäßigen Stromausfällen die wirtschaftliche Entwicklung gefährde. Von der vorübergehenden Moody’s-Rettung habe auch der Südafrikanische Rand (ZAR) profitiert. Sollte Südafrika aber nicht endlich nachhaltige und nachweislich erfolgreiche Reformen umsetzen, dürfte der Rand das aktuelle Niveau zum Euro wohl nicht halten können. (18.04.2019/ac/a/m)