London (www.aktiencheck.de) - Nazmeera Moola, stellvertretende Geschäftsführerin bei Investec Asset Management Südafrikas kommentiert die aktuelle Überprüfung der Kreditwürdigkeit Südafrika durch Moody’s, die Experten zuletzt kritisch betrachtet haben:



Südafrika habe es geschafft, eine weitere geplante Überprüfung durch Moody's zu bestehen, um sein Investment-Grade-Rating in Landeswährung mit stabilem Ausblick beizubehalten. Die Nachricht werde dem Finanzminister des Landes eine Erleichterung bringen, dessen erste Haushaltsrede dem angeschlagenen Versorgungsriesen Eskom zwar ein beträchtliches Maß an Aufmerksamkeit geschenkt habe, wobei jedoch die Gefahr bestanden habe, die Ratingagentur zu verärgern, da es keinen konkreten Turnaround-Plan für den Energiekonzern gegeben habe. Moody's habe zuvor gesagt, dass es eine sinnvolle staatliche Unterstützung für Eskom nur dann als kreditneutral betrachten würde, wenn sie von einem sofortigen Kostensenkungsplan begleitet würde, der umgehend umgesetzt werden könnte.



Das Finanzministerium Südafrikas habe klargestellt, dass alle zukünftigen Transfers an Eskom (oder eine andere staatliche Einrichtung) mit Auflagen verbunden sein würden. Es habe auch große Anstrengungen unternommen, um einen Großteil der Kosten für diese Rettungsaktion durch Kostensenkungen in den späteren Jahren des Haushalts, insbesondere durch die Senkung der Lohnkosten, auszugleichen. Offensichtlich habe das ausgereicht, um Moody's zu beruhigen und dem Finanzministerium zu helfen, die wirtschaftliche Last der jüngsten Stromausfälle zu übersehen, die das Land heimsuchen würden. (02.04.2019/ac/a/m)



