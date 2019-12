Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktuelle Entwicklungen: Gegenüber dem Vorquartal ist die wirtschaftliche Aktivität in Südafrika im dritten Quartal um 0,1% zurückgegangen - als Folge von Belastungen durch ungünstige Wetterbedingungen für die Landwirtschaft sowie Stromlieferengpässen für die Industrie, so die Analysten der DekaBank.Perspektiven: Die südafrikanische Regierung unter Präsident Ramaphosa setze wichtige Signale für die Zukunft des Landes - vor allem im Hinblick auf die Korruptionsbekämpfung. Er treffe allerdings auf viel Widerstand innerhalb der Partei und der Gewerkschaften. Es werde nach Jahren der Misswirtschaft nicht einfach sein, das Land vor einer anhaltenden Wachstumsschwäche zu bewahren. Denn um die fiskal- und geldpolitische Stabilität zu gewährleisten, müsse das Budget konsolidiert werden, was sich zunächst negativ auf die Wachstumsperspektiven auswirken werde. Ramaphosa werde zudem tiefgreifende strukturelle Reformen durchführen müssen, um das Land für ausländische Investoren attraktiver zu machen. Große Hindernisse für das Wachstum würden die schlechte Infrastruktur und der Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften darstellen.Länderrisiko:Südafrika habe seit Jahren mit strukturellen Problemen zu kämpfen. Infrastrukturengpässe, unflexible Arbeitsmärkte sowie geringe Investitionen würden sich negativ auf die Wachstumsaussichten auswirken. Das Land habe es bisher nicht geschafft, die wachsende Anzahl an Arbeitssuchenden in die Wirtschaft zu integrieren. Die hohe Arbeitslosigkeit (Quote aktuell bei über 28%) belaste den Staatshaushalt. Steigende Staatsausgaben bei einer schwachen Einkommensentwicklung hätten zu einer negativen Budgetdynamik geführt. Die öffentliche Verschuldung sei seit der globalen Finanzkrise von etwa 27% auf zuletzt über 59% des BIP gestiegen. Die Ratingagenturen würden sich mit Blick auf die Bonitätsentwicklung skeptisch zeigen. (12.12.2019/ac/a/m)