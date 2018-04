Die Studienergebnisse machen deutlich, dass noch viel zu tun ist; Mehr als die Hälfte der Befragten (54%) erachten den Stand der bei ihnen eingesetzten Technologie als "mittelmäßig", d.h. es gibt in irgendeiner Form Tax Technology, aber es schwirren noch Excel-Tabellen umher. Nur sechs Prozent beurteilen ihren Technologieeinsatz als fortschrittlich. Zudem besteht bei bestimmten Technologien noch Handlungsbedarf. So setzten 34 Prozent bereits auf Cloud-basierte Technologien, 66 Prozent tun dies derzeit nicht oder sind nicht daran interessiert.



"Die Einführung neuer internationaler Richtlinien wie SAF-T, CRS (Common Reporting Standard) und der BEPS Action Plan 13 sowie weitere Digitalisierungsinitiativen der Steuerbehörden erfordern technologische Innovationen und deren Einsatz", fügt Kiddle hinzu. "Letztendlich ist Automatisierung nicht länger eine Option, sondern Voraussetzung für zukünftigen Erfolg."



Für die Studie von 2018 wurden 300 Teams von Steuerabteilungen aus unterschiedlichen Branchen befragt wie etwa Banken, Fertigungs- und Dienstleistungsunternehmen. Sie repräsentiert einen Querschnitt an Geschäftsfeldern und umfasst Unternehmen mit weniger als 1.000 Mitarbeitern bis hin zu Konzernen mit über 10.000 Mitarbeitern. Thomson Reuters hat diese Studie durchgeführt, um die wichtigsten aktuellen Herausforderungen beurteilen zu können, vor denen Steuerexperten stehen, einschließlich Fragestellungen zum derzeitigen Einsatz von Technologien und den zukünftigen Planungen in diesem Bereich. Die Bedeutung von Tax Technology ist klar: Fast 90 Prozent gaben an, dass dies für ihre Organisation strategisch relevant ist.



Die komplette Studie steht zum Download hier zur Verfügung: https://www.thomsonreuters.com/content/dam/ewp-m/documents/thomsonreuters/en/pdf/reports/2018-thomson-reuters-european-tax-technology-report.pdf



Thomson Reuters bietet Experten die Informationen, Technologien und Fachkenntnisse, die sie für verlässliche Antworten brauchen. Wir helfen Experten aus den Bereichen Finanz- und Risikomanagement, Rechts-, Steuer- und Rechnungswesen sowie aus der Medien-Branche bei ihren wesentlichen Entscheidungen, unterstützt von der weltweit führenden Nachrichtenorganisation. Die Aktien von Thomson Reuters sind an den Börsen von Toronto und New York notiert (Symbol: TRI). Weitere Informationen finden Sie unter www.thomsonreuters.com. (11.04.2018/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Eine aktuelle Studie von Thomson Reuters zeigt, dass 54 Prozent der befragten Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten ihre Investitionen in Tax Technology erhöhen werden. Und dies ist - so die Ergebnisse der Thomson Reuters 2018 European Tax Technology Studie - ist auch dringend nötig. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut einer aktuellen Pressemitteilung:Laut der Studie müssen sich Steuerabteilungen erheblichen Herausforderungen stellen und stehen unter erhöhtem Druck wie nie zuvor. Mehr als die Hälfte der Befragten (53%) gaben an, dass aus ihrer Sicht die Anforderungen der steuerlichen Regelungen im vergangenen Jahr zugenommen haben, ein in etwa gleich großer Anteil (52%) ist der Ansicht, dass von Steuerbehörden immer mehr Informationen abgefragt werden. Hinzu kommt: Das durch die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (GDPR bzw. DSGVO) erforderliche höhere Maß an IT-Sicherheit sowie der erweiterte Zugriff auf Geschäftsdaten aufgrund neuer Richtlinien wie BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) verstärkt den Einsatz intelligenter Tax Technology erforderlich macht.So haben laut der Studie Technologie- und Transformationsprojekte für mehr als ein Drittel der Befragten Priorität. Die Einführung neuer Standards wie SAF-T (Standard Audit File – Tax) oder "Making Tax Digital" aus England gehören mit zu den wichtigsten Treibern für diesen Trend - fast 40 Prozent gaben an, dass sie planen oder bereits damit begonnen haben, elektronische Steuererklärungen umzusetzen. Zudem zeigt die Studie, dass immer mehr Organisationen Steuervorschriften über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg verwalten müssen, um globale Steuerrichtlinien einzuhalten - etwa das Country-by-Country Reporting – und um effizienter arbeiten sowie Risiken minimieren zu können.