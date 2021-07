Stronghold betreibe bereits ein eigenes Kraftwerk und plane weitere mit den Erlösen aus dem Börsengang zu kaufen. Darüber hinaus solle die Miner-Anzahl von aktuell 1.800 auf 57.000 ausgebaut werden. Damit wolle Stronghold seine Schürfkapazitäten von momentan 85 Pentahash pro Sekunde (PH/S) bis Dezember dieses Jahres auf 3.000 PH/S ausbauen.



Die Hoffnung, mit dem Verbrennen von Abfallkohle umweltfreundlich Krypto-Währungen schürfen zu können, erfülle Stronghold nicht. Finanzielle Details wie z.B. die Preisspanne oder die angestrebte Bewertung würden noch fehlen.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (28.07.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nicht erst seit Elon Musk stehen Krypto-Währungen und allen voran Bitcoin ob ihres Energieverbrauchs in der Kritik, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das US-Start-up Stronghold wolle eine Lösung gefunden haben, das Mining umweltfreundlicher zu machen - ausgerechnet mit Abfallkohle. Zur Finanzierung des weiteren Wachstums strebe das Unternehmen nun an die Börse.Abfallkohle sei, wie der Name vermuten lasse, ein Abfallprodukt, das bei der Kohleförderung entstehe. Alleine im Kohlerevier des US-Bundesstaates Pennsylvania lägen Schätzungen zufolge 220 Mio. Tonnen davon und seien aufgrund austretender Schwermetalle eine Belastung für die Umwelt. Stronghold wolle sie verbrennen und den dadurch erzeugten Strom zum Schürfen von Bitcoin verwenden. Das Verfahren sei aber umstritten.