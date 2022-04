- Wenn man sich auf den Durchschnitt von 550 kg CO2/kW pro Jahr über einen Zeitraum von 20 Jahren stütze, hätten die europäischen Stromerzeuger mehr Zeit, ihre Stromerzeugung zu dekarbonisieren. Ihre Aktivitäten wären immer noch mit der Taxonomie vereinbar, solange sie ihre Emissionen in Zukunft ausreichend reduzieren und sich verpflichten würden, bis 2035 auf erneuerbare oder kohlenstoffarme Gase (wie Wasserstoff) umzustellen. Das Kriterium <550 kg CO2e/kW Jahresemissionen beschränke die Gaskraftwerke auf einen Spitzenverbrauch und scheine nicht auszureichen, um mittelfristig die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, bis angemessene Beimischungsquoten erreicht seien.



- Laut dem Konzept der EU-Taxonomie sollten Gaskraftwerke keine Kernkraftwerke ersetzen. Der Bau neuer Gaskraftwerke in Belgien als Ersatz für Kernreaktoren stehe folglich nicht im Einklang mit der EU-Taxonomie.



- Infrastrukturinvestitionen in den Transport, die Speicherung und die Verteilung von Erdgas würden in der EU-Taxonomie nicht berücksichtigt, es sei denn, diese Investitionen würden der Anpassung dieser Infrastruktur für den Transport oder die Verteilung von Wasserstoff dienen.



- Die Fristen 2030 (Gas) und 2040-2045 (Kernenergie) würden den Übergangscharakter dieser Technologien aus Sicht der EU zeigen.



- Es seien noch einige Herausforderungen zu bewältigen, z. B. die Entwicklung kohlenstoffarmer Gastechnologien in großem Umfang (grüner Wasserstoff, Biogas) und der Nachweis, dass der Gasbetrieb die Kohleförderung direkt ausgleiche.



Das Europäische Parlament und der Rat hätten vier Monate Zeit, um das Dokument zu prüfen, wobei sie zusätzlich zwei weitere Monate beantragt hätten. Sie könnten Einwände gegen den Vorschlag erheben, ihn aber nicht abändern. Für einen Einspruch im Rat sei eine erweiterte qualifizierte Mehrheit erforderlich (mindestens 20 Mitgliedstaaten, die 65% der EU-Bevölkerung vertreten würden), und im Europäischen Parlament sei eine Mehrheit für einen Einspruch erforderlich. Die Opposition gegen den Vorschlag sei lautstark gewesen. Angesichts der hohen Einspruchsschwelle und der Unterstützung durch die größten europäischen Länder sei jedoch davon auszugehen, dass das Dokument dennoch verabschiedet werde. Vor allem die Kernenergie dürfte angesichts der Energiekrise und des EU-Plans, ihre Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern, Unterstützung erhalten. Wenn es keine Einwände gebe, werde das Gesetz am 1. Januar 2023 in Kraft treten.



Da sich die Unternehmen kurzfristig darauf vorbereiten würden, Daten für eine detailliertere Berichterstattung zu sammeln, werde eine detaillierte Berichterstattung über die Taxonomie-Anpassung in den nächsten Jahren verpflichtend werden. Dies werde nicht nur die Transparenz erhöhen, sondern auch den Anlegern, die Wertpapiere europäischer Unternehmen halten würden, die Meldung ihrer eigenen Taxonomie-Ausrichtung erleichtern. Dies sei für Unternehmen, die Fonds mit Nachhaltigkeitszielen fördern würden, im Rahmen der EU- Offenlegungsverordnung nachhaltiger Finanzprodukte (SFDR) verpflichtend geworden.



Grundsätzlich spiegele die Entscheidung der EU-Kommission zu Gas- und Atomkraftwerken die wachsende Besorgnis über Energieversorgungsprobleme wider, die durch die Schwankungen der erneuerbaren Energien verursacht würden. Darüber hinaus erschwere der Ausstieg aus der Kohle- und der Atomkraft in Ländern wie Deutschland und Belgien die Situation zusätzlich. Diese Probleme würden wahrscheinlich so lange bestehen bleiben, bis Europa ein viel größeres Paket an erneuerbaren Energien einsetze, flexible kohlenstofffreie Erzeugungstechnologien perfektioniere (z. B. die mit grünem Wasserstoff betriebene Stromerzeugung) oder Technologien zur Speicherung und Beseitigung von Kohlenstoff in großem Maßstab entwickle.



Obwohl die EU-Taxonomie nun auch die Stromerzeugung aus Kernenergie und Gas einschließe, sei es immer noch unsicher, ob die Investoren bereit seien, Kapital in diese Branchen zu investieren. In einer kürzlich von Barclays durchgeführten Umfrage hätten rund 60% der Befragten angegeben, dass sie die Taxonomie bei der Erstellung ihrer Investitionspolitik aktiv nutzen würden. Für die meisten Investoren scheine die Aufnahme der Atom- und Gaskraftwerke in die EU-Taxonomie (unter bestimmten Bedingungen) jedoch keine Auswirkungen auf ihre Investitionspolitik zu haben. In der Tat dürften viele Investoren (vor allem Europäer) bereits im Vorfeld eine eindeutige Haltung zu Kernenergie und Gas eingenommen haben. So hätten nur 9% der Befragten positiv auf die Frage "Hat die Aufnahme von Kernkraft und Gas in die EU-Taxonomie etwas an Ihrer Investitionspolitik geändert?" geantwortet. Dies möge zum Teil daran liegen, dass viele Investoren der Meinung seien, dass die Schwellenwerte für die Förderfähigkeit von Atom- und Gaskraftwerken im Rahmen der Taxonomie zu niedrig angesetzt seien. Viele Anleger könnten jedoch auch "frei" geantwortet haben, weil sie es vorgezogen hätten, diese Brennstoffe überhaupt nicht in der Taxonomie zu haben. Von allen Befragten hätten 22% Ausschlusskriterien für Gaskraftwerke, was darauf schließen lasse, dass die meisten Investoren dem Gas eine gewisse Bedeutung für die Energiewende beimessen würden (insbesondere im Hinblick auf den Ausstieg aus der Kohle). Im Vergleich zu Gas seien Ausschlusskriterien für Kernkraftwerke verbreiteter (30% der Befragten).



Schließlich seien grüne Anleihen, die die Stromerzeugung aus Kernkraft und Gas finanzieren würden, nicht unbedingt für alle Anleger ein "No-Go": Rund 45% der Befragten würden eine grüne Anleihe kaufen, die Projekte zur Stromerzeugung aus Gas finanziere. 60% der Befragten würden grüne Anleihen kaufen, die Projekte zur Stromerzeugung aus Kernenergie finanzieren würden. (14.04.2022/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Nach einer Verzögerung über die Entscheidung zur Gas- und Kernenergie und der Trennung dieser Entscheidung von den umfassenderen Diskussionen über In-Scope-Aktivitäten hat die EU einen Text angenommen, in dem die meisten Wirtschaftstätigkeiten aufgeführt sind, die wesentlich zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, so Michaël Oblin, Fixed Income Analyst, Degroof Petercam (DPAM) und Gerrit Dubois, Responsible Investment Spezialist - DPAM.Am 2. Februar 2022 habe die Europäische Kommission ihren endgültigen delegierten Rechtsakt zur Aufnahme von Atom- und Gasenergie in die EU-Taxonomie veröffentlicht.Folgende kerntechnische Tätigkeiten könnten laut der EU-Taxonomie aufgenommen werden:- Neue Kernkraftwerke zur Stromerzeugung mit einer Baugenehmigung vor 2045- Änderungen und Nachrüstungen bestehender Kernkraftwerke (d. h. Laufzeitverlängerungen) würden bis 2040 genehmigt- Tätigkeiten im Zusammenhang mit Forschung und Innovation im Bereich der Sicherheitsstandards und der Abfallminimierung könnten ebenfalls einbezogen werden.Gaswirtschaftliche Tätigkeiten, die in die EU-Taxonomie aufgenommen werden könnten, seien:- Tätigkeiten mit einer Baugenehmigung vor 2030 würden einbezogen, wenn die direkten Emissionen unter 270 Gramm CO2/kWh lägen. Falls diese Tätigkeiten der Stromerzeugung dienen würden, würden sie ebenfalls berücksichtigt, wenn die jährlichen direkten Treibhausgasemissionen einen Durchschnitt von 550 kg CO2/kW über 20 Jahre nicht überschreiten würden. Zu beachten sei, dass nach 2030 ein noch strengerer Schwellenwert von 100 g CO2/kWh gelte.- Diese Aktivitäten müssten eine Anlage ersetzen, die feste oder flüssige fossile Brennstoffe verwende, und bis 2035 eine Umstellung auf erneuerbare oder kohlenstoffarme Gase gewährleisten würden. Außerdem sollten sie regelmäßig auf ihre Einhaltung überprüft werden.Das Hauptargument der Kommission für die Aufnahme dieser Tätigkeiten in die Taxonomie sei, dass sie zu einer stabilen Grundlastversorgung beitragen würden, die die Schwankungen der derzeitigen Technologien für erneuerbare Energien auszugleichen helfe. Hinsichtlich der Vereinbarkeit der Kernenergie mit der Anforderung, keinen nennenswerten Schaden anzurichten, habe die Europäische Kommission ihren Vorschlag auf das Argument der Gemeinsamen Forschungsstelle gestützt, dass die bestehenden Technologien die wesentlichen negativen Auswirkungen der Kernenergie zu vertretbaren Kosten ausgleichen könnten.Nachfrageszenarien der Internationalen Energieagentur und der EU, die mit einem Ziel von maximal 1,5°C vereinbar seien, würden zeigen, dass die Gasnachfrage nach 2030 sinken müsse. Die technischen Screening-Kriterien würden indirekt auf dieses Problem eingehen, indem sie von den Gasbetreibern den Nachweis verlangen würden, dass ihre Anlagen technisch für eine schrittweise Umstellung auf erneuerbare und kohlenstoffarme Gase gerüstet seien. Damit werde sichergestellt, dass diese Anlagen flexibel genug seien, um künftige technologische Entwicklungen (wie die Verwendung von grünem Wasserstoff in Gaskraftwerken anstelle von Erdgas (Methan)) zu berücksichtigen, und dass sie mit dem EU-Ziel der Kohlenstoffneutralität vereinbar seien. Der vorgeschlagene Zeitrahmen für den Abschluss der Umstellung bis 2035 sei zwar sehr ehrgeizig, aber notwendig, um das EU-Ziel für 2050 zu erreichen.- Wenn man die derzeitigen Technologien betrachte und Wasserstoff, Biogas oder Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CSS) ausschließe, werde es eine ziemliche Herausforderung sein, den Schwellenwert von 270 g CO2/KWh zu erreichen. Die neuesten Gas- und Dampfturbinenkraftwerke hätten eine Intensität von etwa 333 g CO2/kWh. Effizienzsteigerungen seien möglich. Diese würden jedoch wahrscheinlich nur marginal sein und Zeit benötigen. CCS sei eine Option, doch seine technischen und kostenbezogenen Probleme seien nach wie vor zentrale Herausforderungen, deren Entwicklung Zeit in Anspruch nehmen werde. Infolgedessen müssten Gaskraftwerke möglicherweise die Beimischung von konventionellen Gasen zu Biogas oder grünem Wasserstoff (d. h. Wasserstoff, der mit Hilfe erneuerbarer Energien erzeugt werde) in Betracht ziehen, um ihre CO2-Intensität kurzfristig zu verringern.