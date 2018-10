Tradegate-Aktienkurs Straumann-Aktie:

576,00 EUR -2,87% (30.10.2018, 09:24)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Straumann-Aktie:

648,00 CHF 0,00% (30.10.2018, 12:26)



ISIN Straumann-Aktie:

CH0012280076



WKN Straumann-Aktie:

914326



Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

QS5



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

STMN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

SAUHF



Kurzprofil Straumann Gruppe:



Straumann (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF) mit Hauptsitz in Basel ist eine weltweit führende Anbieterin von implantatgestütztem und restaurativem Zahnersatz und oraler Geweberegeneration. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Implantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik sowie Geweberegenerationsprodukte für Zahnersatz und Zahnerhaltung und zur Verhinderung von Zahnverlusten.



Straumann fertigt die Komponenten des Implantatsystems und die Instrumente in der Schweiz und in den USA. CAD/CAM-Prothetik und Scannertechnologie werden in Deutschland und den USA produziert, während die Produkte zur oralen Geweberegeneration in Schweden hergestellt werden. Darüber hinaus bietet Straumann auch umfassende Dienstleistungen für Fachleute auf der ganzen Welt an, einschließlich Schulungen und Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Team für Implantologie (ITI) durchgeführt werden. (30.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Straumann-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Straumann-Aktie (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF).Das organische Wachstum habe sich auf 18,1% (Konsens: 16,1%) belaufen, und alle Regionen hätten zu diesem Wachstum beigetragen. Besonders stark sei die Region APAC mit 33,1% gewesen, Nordamerika habe erfreuliche 19,5% gemeldet. Angesichts eines schwierigen makroökonomischen Umfelds und anspruchsvoller Vergleichszahlen sei es in Lateinamerika zu einer leichten Abschwächung auf ein trotzdem immer noch solides organisches Wachstum von 13% gekommen. Nach einem außerordentlich starken Q2/2018 habe sich EMEA auf 11,9% normalisiert. Aufgrund der unerwartet ungünstigen Wechselkursbewegungen sei der Umsatz 1% hinter den Konsensprognosen zurückgeblieben.STMN habe die Prognose zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben, das Unternehmen erwarte nun für 2018 ein organisches Wachstum im hohen (zuvor mittleren) Zehnprozentbereich. Angesichts des starken Q3/2018 scheine dies realistisch. In seiner ursprünglichen (zu vorsichtigen) Prognose sei das Unternehmen von einem Wachstum im niedrigen Zehnprozentbereich ausgegangen. Für die EBITDA-Marge werde ein Anstieg erwartet, für die EBIT-Marge dagegen eine Seitwärtsentwicklung.Zahnprophylaxe biete ein Marktpotenzial von CHF 2 Mrd., daher wolle STMN jetzt auch verstärkt in diesen Bereich vordringen. Auf diese Weise erweitere es auch seinen Zielmarkt, der derzeit ein Volumen von rund CHF 13 Mrd. aufweise (Anteil von STMN: ca. 10%).Mit seinen Q3/2018-Ergebnissen habe STMN das 12. Quartal in Folge mit zweistelligem org. Umsatzwachstum abliefern können. Auf fundamentaler Ebene gehe die Analystin davon aus, dass die hierfür verantwortlichen Trends auch die nächsten drei bis fünf Jahre wirksam bleiben würden. Zu den Wachstumstreibern würden Non-Premium- und Knochenimplantate, Wertschöpfungskette sowie regionale Expansion gehören. Die Analystin sehe folglich keine Begründung für die jüngsten Kursverluste und die deutliche Herabstufung des Titels.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link