Straumann-Aktie:

CHF 509,00 +3,09% (27.04.2017, 09:40)



ISIN Straumann-Aktie:

CH0012280076



WKN Straumann-Aktie:

914326



Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

QS5



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

STMN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

SAUHF



Kurzprofil Straumann Gruppe:



Straumann (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF) mit Hauptsitz in Basel ist eine weltweit führende Anbieterin von implantatgestütztem und restaurativem Zahnersatz und oraler Geweberegeneration. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Implantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik sowie Geweberegenerationsprodukte für Zahnersatz und Zahnerhaltung und zur Verhinderung von Zahnverlusten.



Straumann fertigt die Komponenten des Implantatsystems und die Instrumente in der Schweiz und in den USA. CAD/CAM-Prothetik und Scannertechnologie werden in Deutschland und den USA produziert, während die Produkte zur oralen Geweberegeneration in Schweden hergestellt werden. Darüber hinaus bietet Straumann auch umfassende Dienstleistungen für Fachleute auf der ganzen Welt an, einschließlich Schulungen und Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Team für Implantologie (ITI) durchgeführt werden. (27.04.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Straumann-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Straumann-Aktie (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF).Der Konzernumsatz sei um 19,5% gestiegen, wovon 14,9% auf organisches Wachstum, 2,9% auf Übernahmen (Medentika und Equinox) und 1,7% auf Währungseffekte entfallen würden. Dies liege deutlich über den Analystin-Schätzungen und den Konsensprognosen (organisch: 10,2% VtE, 10,4% Konsens; Übernahmen: 2,9% VtE, 2,1% Konsens; Währungseffekte: 1,4% VtE, 0,7% Konsens). Der Umsatz in der Region EMEA sei organisch um 10,1% gestiegen, Medentika habe weitere 5 Prozentpunkte beigetragen. Entscheidende Beiträge zu diesem Wachstum hätten BLT und Variobase-Sekundärteile geleistet, aber auch botiss-Produkte hätten starke Umsätze erzielt.Der Umsatz in Nordamerika habe sich organisch um 17,2% erhöht, wodurch die USA in der Umsatzverteilung von Straumann zum wichtigsten Land aufgestiegen seien. Die Segmente Premium und Instradent (insbesondere Neodent) hätten zu diesem starken Wachstum beigetragen. Mit einem organischen Wachstum von 25,7% habe Asien unter den Regionen wie erwartet an der Spitze gelegen, Equinox habe weitere 3 Prozentpunkte beigesteuert. China habe den größten Wachstumsbeitrag geleistet. Der Umsatz in Lateinamerika sei trotz der allgemeinen Marktschwäche in Brasilien organisch um 15,3% gestiegen.Die Unternehmensleitung habe den Ausblick für 2017 von einem hohen einstelligen auf ein niedriges zweistelliges organisches Umsatzwachstum erhöht und bestätigt, dass das Unternehmen im Hinblick auf die EBIT-Margenziele auf Kurs sei.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "buy"-Rating für die Straumann-Aktie. Das Kursziel von CHF 510,00 werde überprüft. (Analyse vom 27.04.2017)Börsenplätze Straumann-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Straumann-Aktie:466,616 EUR +3,60% (27.04.2017, 09:10)