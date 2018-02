ISIN Straumann-Aktie:

CH0012280076



WKN Straumann-Aktie:

914326



Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

QS5



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

STMN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

SAUHF



Kurzprofil Straumann Gruppe:



Straumann (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF) mit Hauptsitz in Basel ist eine weltweit führende Anbieterin von implantatgestütztem und restaurativem Zahnersatz und oraler Geweberegeneration. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Implantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik sowie Geweberegenerationsprodukte für Zahnersatz und Zahnerhaltung und zur Verhinderung von Zahnverlusten.



Straumann fertigt die Komponenten des Implantatsystems und die Instrumente in der Schweiz und in den USA. CAD/CAM-Prothetik und Scannertechnologie werden in Deutschland und den USA produziert, während die Produkte zur oralen Geweberegeneration in Schweden hergestellt werden. Darüber hinaus bietet Straumann auch umfassende Dienstleistungen für Fachleute auf der ganzen Welt an, einschließlich Schulungen und Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Team für Implantologie (ITI) durchgeführt werden. (19.02.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Straumann-Aktienanalyse von Analysten Tom Jones und Michael Ruzic-Gauthier von der Privatbank Berenberg:Tom Jones und Michael Ruzic-Gauthier, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Straumann-Aktie (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF).Der Aktienkurs des Basler Zahnimplantateherstellers habe sehr positiv auf die Ergebnisse des vierten Quartals 2017 reagiert, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Die Erträge seien besser als erwartet ausgefallen. Die Gewinne hätten aber mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen gesenkt.Tom Jones und Michael Ruzic-Gauthier, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "sell"-Votum für die Straumann-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 600 CHF. (Analyse vom 19.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Straumann-Aktie:592,00 EUR +0,59% (19.02.2018, 09:02)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Straumann-Aktie:CHF 676,00 -0,22% (19.02.2018, 09:22)