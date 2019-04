Tradegate-Aktienkurs Straumann-Aktie:

717,60 EUR -4,57% (30.04.2019, 14:14)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Straumann-Aktie:

822,40 CHF -3,72% (30.04.2019, 14:30)



ISIN Straumann-Aktie:

CH0012280076



WKN Straumann-Aktie:

914326



Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

QS5



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

STMN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

SAUHF



Kurzprofil Straumann Gruppe:



Straumann (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF) mit Hauptsitz in Basel ist eine weltweit führende Anbieterin von implantatgestütztem und restaurativem Zahnersatz und oraler Geweberegeneration. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Implantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik sowie Geweberegenerationsprodukte für Zahnersatz und Zahnerhaltung und zur Verhinderung von Zahnverlusten.



Straumann fertigt die Komponenten des Implantatsystems und die Instrumente in der Schweiz und in den USA. CAD/CAM-Prothetik und Scannertechnologie werden in Deutschland und den USA produziert, während die Produkte zur oralen Geweberegeneration in Schweden hergestellt werden. Darüber hinaus bietet Straumann auch umfassende Dienstleistungen für Fachleute auf der ganzen Welt an, einschließlich Schulungen und Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Team für Implantologie (ITI) durchgeführt werden. (30.04.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Straumann-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Straumann-Aktie (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF).Umsatz 1Q19: Mit einem organischen Wachstum von 17,1% habe Straumann die Konsenserwartungen um 17 Bp übertroffen. Dazu hätten vor allem die Regionen APAC und LatAm mit einem org. Wachstum von 22,1% bzw. 19,7% beigetragen. Auch Nordamerika sei mit 17,4% stark gewesen. Die Region EMEA habe bei niedrigeren Vergleichszahlen ein Plus von 14,4% erzielt. Nach Produkten sei laut Unternehmensangaben die Sparte Biomaterials am stärksten gewachsen. Implantate hätten ein zweistelliges Wachstum verzeichnet; Zugpferd sei hier das apikal-konische BLT-Implantat gewesen. Das Segment transparente Zahnschienen habe ein kräftiges Wachstum vom 73% J/J verzeichnet. Im Vorfeld der IDS sei der digitale Umsatz im Jahresvergleich niedriger ausgefallen.Produktaktualisierungen: Straumann gebe an, dass das Unternehmen auf verschiedenen Dentalmessen über 100 neue Artikel präsentiert habe. Schlüsselinnovationen, die das org. Wachstum unterstützen würden, seien das neue voll konische BLX-Implantat, ein erstes Mini-Implantat sowie der 3Shape Trios 4 Scanner und der neue Dental Wings Scanner. Clear Correct sei in Brasilien und Europa eingeführt worden, außerdem sei eine Kooperation für den Einstieg in den chinesischen Markt eingegangen worden.Ausblick auf 2019: Straumann bekräftige seinen Ausblick mit 13% org. Wachstum (unterer Zehnerbereich) und einem Anstieg des zugrunde liegenden KERN-EBITDA und der EBIT-Marge.Trotz einer guten Aktienkursentwicklung von über 35% seit Jahresbeginn und der damit verbundenen hohen Bewertung sei dies gerechtfertigt, da Straumann kontinuierlich eine starke zugrunde liegende Performance erziele. Aus Sicht des Analysten sei noch mindestens fünf weitere Jahre ein zweistelliges organisches Wachstum zu erwarten. Für 2019/20 rechne Buchta mit einem ähnlichen Zuwachs wie im GJ18 (18,9%). Hauptgrund seien der weiterhin geringe Marktanteil in mehreren Schlüsselmärkten und bedeutende Wachstumsinitiativen in naher Zukunft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Straumann-Aktie: