Tradegate-Aktienkurs Sto-Vorzugsaktie:

205,50 EUR +1,48% (06.09.2021, 09:38)



Xetra-Aktienkurs Sto-Vorzugsaktie:

205,00 EUR +1,99% (06.09.2021, 09:19)



ISIN Sto-Vorzugsaktie:

DE0007274136



WKN Sto-Vorzugsaktie:

727413



Ticker-Symbol Sto-Vorzugsaktie:

STO3



Kurzprofil Sto SE & Co. KGaA:



Sto (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) ist ein international bedeutender Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Der Konzernumsatz 2016 betrug rund 1,23 Mrd. Euro. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung/Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. (06.09.2021/ac/a/nw)







Krefeld (www.aktiencheck.de) - Sto-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) unter die Lupe.Sto habe beeindruckende Halbjahreszahlen vermeldet. Getrieben von der weiterhin brummenden Baukonjunktur habe der Anbieter von Gebäudedämmsystemen von Januar bis Juni ein Umsatzplus von 17,1% auf 778,1 Mio. Euro und einen EBIT-Anstieg um 56,2% auf 68,9 Mio. Euro ausweisen können. Damit sei nicht nur die Corona-Delle ausgebügelt, sondern auch der "prä-Corona"-Zeitraum 2019 (Umsatz: 665,1 Mio. Euro, EBIT: 34,1 Mio. Euro) klar übertroffen worden. Dass der Kurs dennoch keine weiteren Freudensprünge gemacht habe, dürfte am gewohnt (über-)vorsichtigen Ausblick des Vorstands gelegen haben, der infolge steigender Rohstoffpreise und möglicher Materialengpässe für das Gesamtjahr lediglich einen Umsatzzuwachs um 10% und ein EBIT von 98 bis 113 Mio. Euro (Vj.: 120,8 Mio.) vorsehe - also de facto eine Schrumpfung im zweiten Halbjahr.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" sind angesichts der sich andeutenden Entspannung der Lieferketten optimistischer und halten die mit einem KGV 2021 von 14 günstige Sto-Vorzugsaktie nach wie vor für einen Kauf. (Ausgabe 34/September 2021)Börsenplätze Sto-Vorzugsaktie: