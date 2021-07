Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, bestätigt ihre Kaufempfehlung für die Sto-Vorzugsaktie mit einem erhöhten Kursziel von 270,00 Euro (vorher: 185,00 Euro). (Analyse vom 05.07.2021)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Sto-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sto SE & Co. KGaA(ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) weiterhin zu kaufen.Im Zuge eines virtuellen Round Tables habe das Management jüngst Details zur neuen Strategie des Unternehmens vorgestellt, die mittelfristig eine dynamische Entwicklung in Aussicht stelle und die bisherigen Analystenerwartungen deutlich übertreffe. Mit der Fokussierung auf die Kernkompetenzen in der energetischen Bauweise und der Umsetzung zielgerichteter Wachstumsinitiativen avisiere Sto starke Mittelfristziele und strebe inmitten nachhaltiger Markttreiber ein rein organisches Umsatzwachstum auf 2,1 Mrd. Euro bei einer EBT-Marge von 10% bis zum Jahr 2025 an, wie bereits durch das Unternehmen im Rahmen der Q1-Veröffentlichung mitgeteilt worden sei. Meese habe bislang mit einem Umsatzniveau von 1,7 Mrd. Euro sowie einer EBT-Marge von 7,4% geplant, sodass sie ihre Prognosen umfassend überarbeitet habe. Das vom Management angestrebte Wachstum basiere im Wesentlichen auf drei Säulen:- Stärkung Kernkompetenz: Ausgehend vom marktbedingt herrschenden Rückenwind durch Megatrends (u.a. energieeffizientes Bauen, European Green Deal) wolle Sto die führende Marktposition im Bereich Fassadensysteme und Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) weiter festigen. Dank des modularen Produktangebots und der ausgeprägten Lösungskompetenz könne das Unternehmen dabei nicht nur die Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen wie Verarbeiter (u.a. Maler, Stuckateure), Architekten oder institutionelle Investoren (u.a. Kommunen, Wohnungsbaugesellschaften) bedienen, sondern durch den komplementären Produktansatz umfassende Cross-Selling-Potenziale mit anderen Segmenten (u.a. Produkte für den Innenraum, Betoninstandsetzung) realisieren. Stärker fokussiert werde fortan beispielsweise der Einsatz biologisch-nachhaltiger Systeme (u.a. StoTherm AimS) und innovativer Produkte zur Reduzierung von Emissionen (u.a. Sto Photosan). Neben dem strukturellen Nachfragewachstum beabsichtige Sto darüber hinaus die Stärkung des proaktiven Vertriebs sowie die Implementierung neuer Verkaufskanäle. So befinde sich derzeit etwa der Aufbau eines Online-Shops in Umsetzung. Erste Erlöse daraus würden im Jahr 2021erwartet.- Nachhaltigkeitsfokus: Bereits bis 2020 habe Sto nach eigenen Angaben mit seinen Fassadendämmsystemen unmittelbar zum Klimaschutz beigetragen und knapp 115 Mrd. Liter Heizöl sowie 370 Mio. Tonnen CO2 eingespart. Wenngleich der Konzern somit schon seit Dekaden insbesondere im Produktbereich sowie der Unternehmensführung analog des Slogans "Bewusst bauen" mit einem Nachhaltigkeitsschwerpunkt agiere, rücke das Thema nicht zuletzt angesichts eines bevorstehenden ESG-Ratings vermehrt in den Mittelpunkt. Unter anderem strebe Sto die Klimaneutralität bis 2025 für das Unternehmen an. Des Weiteren sollten alle Lieferanten einer Risikobewertung unterzogen werden und einen Verhaltenskodex unterzeichnen, was die Transparenz in den Lieferketten stärken dürfte. Zur Festigung der sozialen Verantwortung und zur Steigerung des Wohlbefindens aller Stakeholder (u.a. Mitarbeiter, Kunden) sollten zudem gezielte Maßnahmen zur Weiterbildung aufgesetzt werden.- Effizienzmaßnahmen: Zudem beabsichtige Sto, mittels der fortschreitenden Digitalisierung wichtiger Prozesse bspw. in der Produktion sowie einer konzernweiten Optimierung von Abläufen erhebliche Fortschritte in der Profitabilität zu erzielen. Im Zentrum stünden dabei insbesondere Vertrieb, Marketing, Kundenservice sowie Produktionsplanung und -steuerung (u.a. zentral gesteuerte Supply Chain). Die EBT-Marge solle angesichts der angestrebten Effizienzmaßnahmen überproportional auf rund 10% wachsen (vs. 2020: 8,3%).Dennoch erachte die Analystin die Guidance vor dem Hintergrund der Entwicklung in den vergangenen Jahren als ambitioniert (Ø Erlöswachstum 2015-2019: 3,0%) und habe sich bewusst mit ihrem Base-Case-Szenario unterhalb der Prognose des Managements positioniert. Unter Berücksichtigung des antizipierten Marktwachstums im Bereich der Dämmstoffe (CAGR bis 2025: 6,5% gem. Branchenradar) und der Prognosen relevanter Wettbewerber (Ø Umsatzwachstum der Peergroup bis 2025: 7,9%) habe die Analystin ihre durchschnittliche Wachstumsrate bis 2025 auf 6,5% angehoben (vorher: 3,5%). Angesichts der angekündigten Effizienzmaßnahmen und der zuletzt dynamischen Ergebnisentwicklung halte sie eine sukzessive Verbesserung des EBTs ebenfalls für realistisch (MONe CAGR 2020-2025e: 8,3%), habe sich aber auch hier mit einer EBT-Marge von 9,0% in 2025 unter dem avisierten EBT-Ziel von 10% positioniert. Nichtsdestotrotz rechne die Analystin mit einem nachhaltig höheren Profitabilitätsniveau (Ø EBT-Marge 2020-2025: 8,4% vs. 2015-2019: 6,1%).Wenngleich das laufende Geschäftsjahr temporär durch erhebliche Herausforderungen in der Beschaffung gekennzeichnet sein dürfte, seien die aussichtsreichen mittelfristigen Wachstumsperspektiven nach Erachten der Analystin noch nicht ausreichend im Kurs eingepreist. Das aktuelle Bewertungsniveau (EV/EBIT22e: 10,2x) scheine im Vergleich zur Peergroup (Ø25,7x) günstig und eröffne ihres Erachtens eine attraktive Kaufgelegenheit. Während ihr neues Base-Case-Szenario mit einem fairen Wert pro Aktie von 270,00 Euro demnach bereits ein Upside von 47% zum aktuellen Kursniveau impliziere, läge das Kursziel im Blue-Sky-Szenario gar bei rund 320 Euro (74% Upside).In Erwartung eines ungebrochen dynamischen Marktumfelds sowie einer sukzessiven Optimierung der operativen Prozesse habe Meese ihre Wachstumsraten für die kommenden Jahre sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig deutlich angehoben.