Kurzprofil Sto SE & Co. KGaA:



Sto (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) ist ein international bedeutender Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Der Konzernumsatz 2016 betrug rund 1,23 Mrd. Euro. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung/Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. (18.09.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Sto-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Ein Kursplus von knapp 20% und dazu noch eine Dividendenzahlung von 4,09 Euro je Aktie können all die Anleger aktuell verbuchen, die nach der Erstbesprechung der Sto-Aktie (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) in der Juni-Ausgabe bei Kursen um 99 Euro eingestiegen sind, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Die mittlerweile veröffentlichten Halbjahreszahlen würden weiterhin eine gute operative Entwicklung bestätigen.Auch wenn der Geschäftsverlauf im zweiten Quartal 2020 Corona-bedingt erheblich unter den Vorjahreswerten geblieben sei, habe Sto von der sehr erfreulichen Geschäftsentwicklung im ersten Quartal profitiert. Der Konzernumsatz sei in den ersten sechs Monaten 2020 mit 664,5 Mio. Euro nahezu stabil auf Vorjahresniveau geblieben (Vj. 665,1 Mio. Euro). Bereinigt um Erstkonsolidierungs- und Währungsumrechnungseffekte habe sich der Konzernumsatz gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 um 2,4% verringert.Insbesondere im Inland sei es gut gelaufen: Der Sto-Konzern habe dort bis Ende Juni 2020 ein Umsatzplus um 9,5% auf 312,8 Mio. Euro erzielt, der hauptsächlich auf die guten Wetterbedingungen und die erstmalige Einbeziehung der VIACOR Polymer GmbH in den Konsolidierungskreis zurückzuführen gewesen sei. Im Ausland habe der Umsatz mit 351,7 Mio. Euro insgesamt 7,3% unter de m Vorjahr gelegen.Die im Rahmen des Geschäftsberichts veröffentlichte Prognose für das komplette Jahr 2020 habe ohne Berücksichtigung von Corona einen Anstieg des Konzernumsatzes um 6,6% auf 1,49 Mio. Euro beinhaltet. Sofern sich die Witterungsbedingungen gegenüber dem Vorjahr nicht deutlich verschlechtern würden. Das EBIT sollte dabei in einer Bandbreite von 93 Mio. Euro bis 103 Mio. Euro liegen. Im Hinblick auf die derzeit erkennbaren Aufholungstendenzen in einigen Ländern, die noch anstehenden saisonal bedingt umsatzstarken Monate und die Chancen aus den Initiativen der Regierungen zur Stabilisierung der Konjunktur sowie insbesondere der Bauwirtschaft rechne Sto damit, dass diese Prognose Bestand habe.Die Sto-Aktie notiere aktuell bei 117 Euro und nähere sich dem Kursziel von 130 Euro. Für engagierte Anleger gebe es derzeit keinen Handlungsbedarf.Die Sto-Aktie ist und bleibt aus unserer Sicht eine solide Halteposition, so die Experten von "AnlegerPlus News". Sie würden das bestehende Kursziel belassen, das Stopp-Loss-Limit sollte auf 100 Euro nachgezogen werden. (Ausgabe 09/2020)