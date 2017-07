Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in Großbritannien trübt sich zunehmend ein, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das habe der gestern veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den britischen Dienstleistungssektor untermauert, der erneut leicht von 53,8 auf 53,4 Punkte nachgegeben habe und damit auf den tiefsten Stand seit vier Monaten zurückgefallen sei. Dabei habe vor allem bei der Erwartungskomponente ein deutliches Minus hingenommen werden müssen. Zwar notiere der Sentimentindikator weiterhin im expansiven Bereich, es zeichne sich jedoch ab, dass die britische Wirtschaft mit Blick auf die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem "Brexit"-Prozess perspektivisch an Schwung verlieren werde. Das Britische Pfund habe sich von den gestrigen indes wenig irritiert gezeigt und zum US-Dollar knapp oberhalb von 1,29 USD verharrt. Der Euro habe nicht zulegen können, dürfte aber nach Erachten der Analysten in den kommenden Monaten gegenüber der britischen Valuta noch einmal spürbar aufwerten. (06.07.2017/ac/a/m)





