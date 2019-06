Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der Industrie der Eurozone hatte Anfang 2018 zu einer anhaltenden Talfahrt angesetzt, so die Analysten von Postbank Research.



Seit Februar dieses Jahres liege der EWU-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe (Fr., 21.06., 10:00 Uhr) nunmehr unter der Marke von 50 Punkten und signalisiere damit eine moderate Kontraktion des Sektors. Nachdem der Industrieausstoß sich im 1. Quartal trotz der trüben Stimmungslage überraschend gut habe behaupten können, zeichne sich in den bislang verfügbaren, harten Daten für das laufende Quartal eine schwächere Entwicklung ab. Etwas Hoffnung für eine perspektivische Stabilisierung der Industrie mache allenfalls die Tatsache, dass sich beim Einkaufsmanagerindex zuletzt zumindest eine Bodenbildung auf niedrigem Niveau gezeigt habe. Die Analysten von Postbank Research würden davon ausgehen, dass diese sich im Juni mit einem moderaten Anstieg von 47,7 auf 48,2 Punkte fortsetze.



Noch trüber sei die Stimmung in der deutschen Industrie, für die der deutsche Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe (Fr., 21.06., 09:30 Uhr) bereits seit einigen Monaten rezessive Entwicklungen signalisiere. Angesichts ihrer stärkeren Exportorientierung würden die internationalen Handelskonflikte hier eine noch größere Belastung darstellen. Nichtsdestotrotz sollte die hiesige Industrie nach Einschätzung der Analysten von Postbank Research aber ihr Stimmungstief im Juni hinter sich lassen. Sie würden mit einem Anstieg des Indexes von 44,3 auf 46,0 Punkte rechnen, was jedoch noch nicht als Signal missverstanden werden dürfe, dass die Schwächephase endgültig vorüber sei. Fraglich sei zudem, wie lange die gute Stimmung im Dienstleistungssektor dem Pessimismus in der Industrie noch standhalten könne, ohne selbst stärker nach unten zu drehen. Die Analysten von Postbank Research seien diesbezüglich noch optimistisch und würden nur mit moderaten Abschlägen von 52,9 auf 52,7 Zähler beim EWU-Serviceindex (Fr., 21.06., 10:00 Uhr) beziehungsweise von 55,4 auf 55,0 Punkte bei seinem deutschen Pendant (Fr., 21.06., 09:30 Uhr) rechnen. (17.06.2019/ac/a/m)



