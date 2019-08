Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen befindet sich seit etwa anderthalb Jahren im Sinkflug, so die Analysten von Postbank Research.



Im Juli sei der ifo-Geschäftsklimaindex (Mo., 26.08., 10:00 Uhr) auf seinen niedrigsten Stand seit April 2013 gefallen. Insbesondere das Verarbeitende Gewerbe gebe sich sehr pessimistisch. Trotz der jüngsten Stabilisierung bei den Einkaufsmanagerindices würden die Analysten von Postbank Research nicht davon ausgehen, dass der Abwärtstrend beim ifo-Index bereits beendet sei. Vielmehr würden sie für August beim Teilindex für die Geschäftslage nochmals einen spürbaren Rückgang um 0,8 auf 98,6 Punkte erwarten. Die sich auf deutlich niedrigerem Niveau bewegenden ifo-Geschäftserwartungen sollten moderat um 0,4 auf dann 91,8 Punkte fallen. In der Summe würde dies zu einem Rückgang des Gesamtindexes um 0,6 auf 95,1 Punkte führen.

(26.08.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.