Börsenplätze Stellantis-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Stellantis-Aktie:

16,47 EUR +2,85% (09.07.2021, 16:41)



Euronext Paris-Aktienkurs Stellantis-Aktie:

16,488 EUR +2,73% (09.07.2021, 16:32)



ISIN Stellantis-Aktie:

NL00150001Q9



WKN Stellantis-Aktie:

A2QL01



Ticker-Symbol Stellantis-Aktie:

8TI



Euronext Paris-Ticker-Symbol Stellantis-Aktie:

STLA



Kurzprofil Stellantis N.V.:



Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Ticker-Symbol: STLA) ist ein international tätiger Automobilkonzern mit offiziellem Sitz in den Niederlanden. Stellantis führt 14 Automarken wie Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo. Der Autobauer ist v.a. in Europa und Nordamerika vertreten. Stellantis entstand 2021 durch die Fusion der FIAT Chrystler Gruppe mit Peugeot. (09.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Stellantis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Das Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt aktuellen "Börsen.Briefing" die Aktie des Autokonzerns Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Ticker-Symbol: STLA) unter die Lupe.Im Januar hätten sich die Autohersteller Peugeot-Citroen (PSA), wozu auch Opel gehöre, und Fiat Chrysler (FCA) zum neuen Autokonzern Stellantis zusammengeschlossen. Auf einer Präsentation beim "Elektroauto-Tag" in Mailand habe Opel-Chef Michael Lohscheller u.a. eine kleine Sensation angekündigt: Der Opel Manta komme zurück - als Elektroauto.Immer wieder habe es Gerüchte zur möglichen Wiedergeburt des legendären Sportcoupés gegeben - jetzt sei es offiziell: Der Opel Manta werde schon 2025 sein Comeback feiern. Nur wenige Wochen nachdem die Rüsselsheimer mit dem 'Manta GSe ElektroMOD' für Aufsehen gesorgt und die Spekulationen erneut angeheizt hätten, hab Opel nun im Rahmen des "Stellantis EV Day" verkündet, dass die 'Manta-E' getaufte Neuauflage ab Mitte dieses Jahrzehnts erhältlich sein werde!Die Elektroautos sollten auf eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern kommen. Auch zum Preis habe es bereits Andeutungen gegeben: Nach Angaben des Unternehmens sollten Autonutzer von 2026 an nicht mehr für ein Elektroauto zahlen müssen als für ein herkömmliches Auto mit Verbrennungsmotor. Bei dieser Rechnung seien mögliche staatliche Unterstützungen ausgeklammert.Zudem werde Opel als reine Elektro-Marke auf dem chinesischen Markt eingeführt. "Wir haben versprochen, dass Opel global wird - und wir liefern. China ist der größte Automobilmarkt der Welt und wir sind sicher, dass wir dort profitabel wachsen werden. Chinesische Kunden können sich auf unsere Produkte und unsere emotionale deutsche Marke freuen", so Lohscheller.Der Opel-Mutterkonzern Stellantis habe angekündigt bis Mitte des laufenden Jahrzehnts mehr als 30 Mrd. Euro in die Elektrifizierung seiner Automodelle investieren. Unter anderem seien eine eigene Batterieproduktion und mehrere Plattformen geplant, auf denen dann unterschiedliche Automodelle aufgebaut werden könnten, so das Anlegermagazin "Der Aktionär" aktuellen "Börsen.Briefing". (Analyse vom 09.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link